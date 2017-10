Οκτώβριος 20th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στην Κοζάνη θα ταξιδέψει η ομάδα του Αστέρα Γρεβενών, εν όψει της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματοςτου τρίτου ομίλου των Κορασίδων, της ένωσης σωματείων, πετοσφαίρισης, Μακεδονίας.

Τα «αστέρια» μας ετοιμάζονται για την αθλητική συνάντηση του Σαββάτου, 21 Οκτωβρίου, με τον Γ.Σ.Κοζάνης. Το παιγνίδι θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο του δημοτικού αθλητικού κέντρου Κοζάνης, στις 14:00. Αστέρας Γρεβενών

