Οκτώβριος 20th, 2017 by Σταματίνα

Όλα δείχνουν πως η νέα επανάσταση στην κινητή τεχνολογία θα ξεκινήσει από την Κίνα. Το 5G, η πέμπτη γενιά κινητών δικτύων, δεν υπάρχει προς το παρόν αλλά σκοπεύει να προσφέρει μεγαλύτερες ταχύτητες και περισσότερη ευρυζωνικότητα προκειμένου να αντεπεξέλθει στα διαρκώς αυξανόμενα επίπεδα της κίνησης στο διαδίκτυο.



Αναλυτές της CCS Insight προβλέπουν πως η τεχνολογία θα είναι διαθέσιμη μέχρι το 2020 και υπολογίζουν σε σημερινή έκθεσή τους πως μέχρι το 2023 οι χρήστες θα ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο, με πάνω από τους μισούς να βρίσκονται στην Κίνα. «Η Κίνα θα κυριαρχήσει στο 5G, χάρη στην πολιτική της φιλοδοξία να οδηγήσει την τεχνολογική ανάπτυξη, της ανυποχώρητης ανάπτυξης του τοπικού κατασκευαστή Huawei και της ιλιγγιώδους ταχύτητας με την οποία οι καταναλωτές έχουν αναβαθμίσει σε συνδέσεις 4G», εξήγησε η αναλύτρια Μαρίνα Κοϊτσεβα στο CNBC.



Η CCS Insight υπογράμμισε ότι το 5G θα «απογειωθεί» γρηγορότερα από οποιαδήποτε προηγούμενη κινητή τεχνολογία, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Νότια Κορέα και την Ιαπωνία να συναγωνίζονται για το ποιος θα προσφέρει το πρώτο εμπορικό δίκτυο. Συγκεκριμένες τεχνολογικές προδιαγραφές του 5G δεν έχουν συμφωνηθεί ακόμη σε διεθνές επίπεδο, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν και ορισμένες αβεβαιότητες γύρω από την ίδια την τεχνολογία. Πάντως το CNBC επισημαίνει ότι αρκετές τεχνολογικές εταιρίες προσπαθούν να επιδείξουν πρόοδο στο 5G. Η κατασκευάστρια τσιπ, Qualcomm, υποστήριξε αυτή την εβδομάδα πως έχει κάνει την πρώτη επίδειξη σύνδεσης δεδομένων με 5G σε κινητή συσκευή. Τέτοιου είδους τεχνολογία θα μπορούσε, στο μεταξύ, να αποδειχθεί εξαιρετικά σημαντική και για τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με τα αυτοοδηγούμενα οχήματα. iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 20th, 2017 at 15:05 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.