Ο ανθρώπινος εγκέφαλος δέχεται καθημερινά έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Τι συμβαίνει στο μυαλό μας όταν μαθαίνει δυσάρεστα νέα; Κοιτάζοντας τις ειδήσεις των τελευταίων μηνών, υπάρχει μια ατελείωτη ροή άγχους, απόγνωσης και ανησυχίας. Οι τυφώνες, οι σεισμοί, οι τρομοκρατικές επιθέσεις, τα σκάνδαλα σεξουαλικής επίθεσης και οι απειλές πυρηνικού πολέμου είναι πάρα πολλά για να αντιμετωπίσουμε κατά καιρούς. Οι ψυχολόγοι κατάφεραν σήμερα να δώσουν ένα όνομα σε αυτό που συμβαίνει στον εγκέφαλό μας και ονομάζεται «disaster fatigue» (κάτι σαν μια κρίση κούρασης). Και δεν εκπλήσσει κανέναν ότι όλες οι δυσάρεστες ειδήσεις μεταφέρονται κυρίως μέσω των κινητών μας. Ο Dr. Mary McNaughton-Cassill σημείωσε χαρακτηριστικά: «Βλέπουμε περισσότερη Disaster Fatique στον κόσμο. Στην ψηφιακή εποχή, όπου οι μελέτες δείχνουν ότι περίπου τρεις στους τέσσερις ανθρώπους ελέγχουν το smartphone τους πριν πάνε για ύπνο και λίγο μετά το ξύπνημα το πρωί, γίνεται όλο και πιο δύσκολο να μην αισθάνονται ότι έχουν δεχτεί υπερπληροφόρηση». «Ο μεγάλος όγκος πληροφοριών μπορεί όντως να αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνος και οι επιπτώσεις ιδιαίτερα σημαντικές» συμπληρώνει. Η επιτακτική ανάγκη για συνεχή ενημέρωση και αφομοίωση κάθε τι καινούργιου και η δυνατότητα πολλών επιλογών, άρα και δύσκολων αποφάσεων, έχουν σαν αποτέλεσμα υπερβολικό άγχος, εξασθενημένη υγεία, έλλειψη αυτοπεποίθησης, λανθασμένες αποφάσεις και συμπεράσματα.



Ερευνες που έγιναν κατέληξαν στο συμπέρασμα πως η συγκεκριμένη ασθένεια, Disaster Fatique, σχετίζεται άμεσα με τον κατακλυσμό αρνητικών πληροφοριών του ανθρώπινου νου. Ωστόσο, πώς υποτίθεται ότι πρέπει να καταπολεμήσουμε αυτή την «επίθεση» αρνητικών ειδήσεων; Να διαγράψουμε πλήρως τους λογαριασμούς μας από το facebook και το twitter; Να αγνοήσουμε εντελώς τις ειδήσεις; Ή κλειστούμε στον εαυτό μας και να μην βγούμε ποτέ έξω; Ευτυχώς, οι ειδικοί πιστεύουν ότι υπάρχουν πολύ πιο απλές λύσεις σε αυτό το πρόβλημα που θα μπορούν να αποτρέψουν το άγχος και τη μελαγχολία της ημέρας. Μπορεί να ακούγεται σαν μια προφανή λύση, αλλά μη ελέγχοντας τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης κάθε δύο λεπτά, θα περιορίσετε την έκθεσή σας σε κακά νέα. Λαμβάνοντας όμως υπόψιν ότι περιβαλλόμαστε συνεχώς από ειδήσεις και οθόνες, αυτό θα μπορούσε να είναι ευκολότερο στην θεωρία παρά στην πράξη, καθώς ο εγκέφαλος είναι γνωστό ότι απελευθερώνει μια ορμόνη του στρες όταν δεν εκτίθεται στα social media.



«Είναι η επαναλαμβανόμενη έκθεση που είναι το πρόβλημα. Προτείνω να περιορίσετε τις ειδοποιήσεις και να απενεργοποιήσετε τα τηλέφωνα μερικές ώρες πριν πέσετε στο κρεβάτι» σημειώνει ο Dr. Mary McNaughton-Cassill. «Υπάρχουν πολλές εφαρμογές και ιστοσελίδες στο διαδίκτυο που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να βελτιώνουν τη διάθεσή σας και να σας κρατούν μακριά από όλα αυτά τα άσχημα πράγματα» καταλήγει. Μια τακτική άσκηση, ένας αξιοπρεπής ύπνος τη νύχτα, η υγιεινή διατροφή, ο χρόνος με την οικογένεια και τους φίλους σας, ακόμα και ο διαλογισμός θα σας κάνουν καλο και να εστιάσετε στα θετικά. bovary loading…

