Οκτώβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον απολογισμό της συνάντησης του Αμερικανού προέδρου με τον Έλληνα πρωθυπουργό στον Λευκό Οίκο κάνει ο Guardian που σχολιάζει ότι ο Τραμπ προανήγγειλε συμφωνία 2,4 δισ. δολαρίων για πώληση F-16 σε μια καταχρεωμένη Ελλάδα. Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι ο Τραμπ επιβεβαίωσε τη δέσμευση των ΗΠΑ να συνδράμουν την Ελλάδα στην οικονομική της ανάκαμψη, κάνοντας λόγο για μια συνάντηση που επέτρεψε στον Αλέξη Τσίπρα να βάλει στην άκρη τα δυσμενή σχόλια που έκανε για τον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας. «Ο αμερικανικός λαός στέκεται στο πλευρό των Ελλήνων καθώς ανακάμπτουν από την οικονομική κρίση που πρόσφατα έπληξε τη χώρα τους», δήλωσε ο Trump στη συνέντευξη Τύπου που έδωσε μαζί με τον Α. Τσίπρα στον κήπο του Λευκού Οίκου. Και πρόσθεσε: «Μια ισχυρή και ευημερούσα Ελλάδα προσφέρει τεράστιες ευκαιρίες για το αμερικανικό εμπόριο, επενδύσεις και δημιουργία θέσεων απασχόλησης».

Η βρετανική εφημερίδα τονίζει ότι οι συνομιλίες Τραμπ-Τσίπρα επικεντρώθηκαν στους οικονομικούς δεσμούς, την ενέργεια και την άμυνα, ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επεσήμανε ότι η Ελλάδα είναι από τα μέλη του ΝΑΤΟ που ξοδεύει τουλάχιστον το 2% του ΑΕΠ της για αμυντικές δαπάνες κι ότι η αναβάθμιση του στόλου των F-16 στην Ελλάδα, «θα δημιουργήσει χιλιάδες θέσεις εργασίας στις ΗΠΑ». Ο Guardian σχολιάζει πως η Ελλάδα προσπαθεί να συνέλθει από μια οικονομική κρίση 8 ετών, με το ΔΝΤ, την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους να προβλέπουν την επιστροφή της χώρας στην ανάπτυξη φέτος. Με ορισμένες μεγάλες ιδιωτικοποιήσεις να βρίσκονται ακόμη στην κυβερνητική ατζέντα και τη σταδικά επιστροφή στις αγορές να προγραμματίζεται για το επόμενο έτος, η Ελλάδα επιθυμεί να προσελκύσει Αμερικανούς επενδυτές. eleftherostypos

