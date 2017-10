Οκτώβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Ζάλη προκαλούν στους φορολογούμενους τα χαράτσια που καλούνται να πληρώσουν το τελευταίο τρίμηνο του 2017, αφού θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να δώσουν 15 δισ. ευρώ.

Κάθε μήνα θα πρέπει να πληρώνουν 5 δισ. ευρώ οι φορολογούμενοι και οι επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα μέχρι και τον Ιανουάριο του 2018 θα πρέπει οι φορολογούμενοι να πληρώσουν:

Οκτώβριος

2η δόση ΕΝΦΙΑ 2017

ΦΠΑ για συναλλαγές τρίτου τριμήνου 2017 από τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταστηματάρχες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία

2η δόση ΕΝΦΙΑ 2017 ΦΠΑ για συναλλαγές τρίτου τριμήνου 2017 από τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταστηματάρχες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία Νοέμβριος

3η δόση ΕΝΦΙΑ 2017

3η δόση φόρου εισοδήματος

3η δόση ΕΝΦΙΑ 2017 3η δόση φόρου εισοδήματος Δεκέμβριος

4η δόση ΕΝΦΙΑ 2017

Τέλη κυκλοφορίας 2018

4η δόση ΕΝΦΙΑ 2017 Τέλη κυκλοφορίας 2018 Ιανουάριος

5η δόση ΕΝΦΙΑ 2017

ΦΠΑ για συναλλαγές τέταρτου τριμήνου 2017 από τους ελεύθερους επαγγελματίες και καταστηματάρχες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 19th, 2017 at 22:01 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.