Οκτώβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συγκεντρώθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης, τα οποία προσφέρθηκαν σήμερα στο «Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας» στη Θεσσαλονίκη



Το προσωπικό των Αστυνομικών Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας στηρίζει το έργο που επιτελεί ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού», κατόπιν προτροπής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, προσφέροντας σήμερα (19-10-2017) πλήθος τροφίμων και αναλώσιμων ειδών πρώτης ανάγκης στο «Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας» στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, το προηγούμενο χρονικό διάστημα αστυνομικοί των Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας συγκέντρωσαν τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη πρώτης ανάγκης για την κάλυψη βασικών ελλείψεων των παιδιών που στηρίζονται από τον εν λόγω οργανισμό, τα οποία τους προσφέρθηκαν σήμερα, ως ένδειξη έμπρακτης αλληλεγγύης και κοινωνικής προσφοράς.

Μέσα από τη δράση αυτή δίνεται η ευκαιρία στο προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, να αναδείξει για άλλη μια φορά το ανθρώπινό του πρόσωπο, προσφέροντας διάφορα είδη, αναγνωρίζοντας το έργο του Οργανισμού.

Η προσφορά αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο του Εορτασμού του Προστάτη του Σώματος της Ελληνικής Αστυνομίας Μεγαλομάρτυρα του Αγίου Αρτεμίου και της «Ημέρας της Ελληνικής Αστυνομίας».

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, επιδεικνύοντας υψηλό βαθμό κοινωνικής ευαισθησίας και αλληλεγγύης προς τα παιδιά που έχουν ανάγκη, αλλά και αναγνωρίζοντας το κοινωνικό έργο που επιτελείται από τον οργανισμό »Το Χαμόγελο του Παιδιού», θα συνεχίσει να τον στηρίζει και στο μέλλον με ανάλογες δράσεις.

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 19th, 2017 at 18:37 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΚΟΖΑΝΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.