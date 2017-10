Οκτώβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το βακτήριο της χολέρας ανιχνεύθηκε στο υπόγειο της αποθήκης τροφίμων στο νοσοκομείο «Έλενα Βενιζέλου”, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ. Αυτό έδειξε η καλλιέργεια δείγματος του νερού που τρέχει από την αποθήκη τροφίμων εδώ και έξι μήνες από την Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ: «Η χολέρα είναι μία βακτηριακή νόσος που μεταδίδεται στον άνθρωπο μέσω του μολυσμένου νερού και των κοπράνων. Η νόσος συναντάται σε χώρους κακής υγιεινής. Η νόσος μπορεί να αποβεί μοιραία για τον άνθρωπο μέσα σε λίγες ώρες από την εκδήλωση των συμπτωμάτων. Πόσες φορές έχουμε αναφερθεί στην κακή κτιριακή κατάσταση του Νοσοκομείου Έλενας Βενιζέλου. Για τα χαλασμένα κλιματιστικά που τρέχουν νερά. Για τους διαλυμένους τοίχους και τα μπάνια. Πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα. Κινδυνεύουν γυναίκες, παιδιά, εργαζόμενοι».

