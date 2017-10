Οκτώβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Θέλετε να ζήσετε περισσότερο; Φάτε λίγο λιγότερο! Τουλάχιστον αυτό δείχνει μια νέα μελέτη, η οποία αποκάλυψε ότι αν υιοθετήσουμε μια διατροφή που μιμείται τη νηστεία θα επιβραδύνουμε τη γήρανση.



Ο δραστικός περιορισμός των θερμίδων είναι γνωστό ότι παρατείνει τη ζωή πολλών πειραματόζωων, όμως οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να συμμορφωθούν με μια τέτοια ακραία δίαιτα. Μια καλή λύση θα ήταν η νηστεία για πέντε μέρες κάθε μήνα, η οποία προκύπτει από δοκιμές σε ποντίκια και εθελοντές.



Αν κάνουμε δηλαδή μια δίαιτα που θα διαρκέσει 5 ημέρες τον μήνα και η οποία θα μιμείται την νηστεία, μπορεί ενδεχομένως σύμφωνα με έρευνες να επιβραδύνει τη γήρανση, να προσθέσει χρόνια στη ζωή, να μειώσει τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και καρκίνου και να ενισχύσει το ανοσοποιητικό.

