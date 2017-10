Οκτώβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Από τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου του 2017, το Metropolitan Ηospital υποδέχεται το αναβαθμισμένο Ρομποτικό σύστημα Γόνατος και Ισχίου ΜΑΚΟ. Επειτα από τέσσερα χρόνια επιτυχούς εφαρμογής του συστήματος, είναι πλέον πραγματικότητα η εφαρμογή της Ρομποτικά υποβοηθούμενης Ολικής Αρθροπλαστικής Γόνατος ΜΑΚΟ. H εξέλιξη της ρομποτικής τεχνολογίας βρίσκει το θεραπευτήριο Metropolitan σε πρωτοποριακή θέση σε ευρωπαϊκό, αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο, με την αναβάθμιση του ρομποτικού συστήματος MAKO για την αντιμετώπιση των παθήσεων στο γόνατο και το ισχίο.



Η ανανέωση του συστήματος ΜΑΚΟ επιτρέπει τώρα, εκτός από την μερική, και την ολική αρθροπλαστική του γόνατος. Με τον τρόπο αυτό παρέχονται ολοκληρωμένες λύσεις για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος με μοναδική για την Ελλάδα και την Ευρώπη τεχνολογία αιχμής. Η αναβάθμιση της ρομποτικής τεχνολογίας έχει πραγματοποιηθεί εκτός από το Metropolitan Hospital σε 150 από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία των ΗΠΑ. Center of Excellence Το θεραπευτήριο Metropolitan διαθέτει αποκλειστικά τεχνολογία για Pομποτικά Yποβοηθούμενες Eπεμβάσεις και έχει λάβει τον τίτλο «Κέντρο Εξαιρετικής Κλινικής Δραστηριότητας για την Ρομποτική Χειρουργική ΜΑΚΟ» (Center of Excellence), τον οποίο κατέχουν ελάχιστα κέντρα παγκοσμίως. Σε αυτόν τον τίτλο συνέβαλε ο διεθνής εκπαιδευτικός ρόλος του τμήματος ρομποτικής ορθοπαιδικής του θεραπευτηρίου, των γιατρών του και του νοσηλευτικού προσωπικού με τη γνώση, το πάθος και την αφοσίωσή τους. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα της μεθόδου Ρομποτικά Υποβοηθούμενη ΟΛΙΚΗ Αρθροπλαστική Γόνατος;



Σε περίπτωση βαριάς αρθροπάθειας σε όλο το γόνατο, δηλαδή, και στα 3 διαμερίσματα, κύρια ένδειξη παραμένει η ολική αρθροπλαστική. Tα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι: Ο εξατομικευμένος τρισδιάστατος σχεδιασμός της επέμβασης

Η διενέργεια της επέμβασης από τον χειρουργό με την βοήθεια του Ρομπότ ΜΑΚΟ

Η ρομποτικά υποβοηθούμενη προετοιμασία των οστών και χόνδρων και η απόλυτα ακριβής τοποθέτηση των εμφυτευμάτων

Η χρήση εμφυτευμάτων Triathlon που έχουν χρησιμοποιηθεί με μεγάλη επιτυχία σε περισσότερες από 2.000.000 αρθροπλαστικές από το 2004

Η ελάχιστη παρεμβατικότητα χωρίς τραυματισμό τενόντων & μυών

Η άμεση κινητοποίηση και ελάχιστη παραμονή στο νοσοκομείο

Η γρήγορη επάνοδος σε δραστηριότητες Πώς εφαρμόζεται η Ρομποτική Μέθοδος στην Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου; Όσον αφορά το ισχίο, η άρθρωση που πάσχει από αρθρίτιδα ή άλλη εκφυλιστική νόσο, μπορεί να υποβληθεί σε ελάχιστα επεμβατική ρομποτική αντικατάσταση με χρήση ειδικών ενθεμάτων που διατίθενται αποκλειστικά για ρομποτική εφαρμογή. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της ρομποτικής τεχνικής στις παθήσεις του ισχίου, είναι αντίστοιχα με αυτά που προαναφέρθηκαν, με προεξάρχοντα την υψηλή ακρίβεια στην τοποθέτηση των προθέσεων και την απόλυτη ευθυγράμμισή τους, παράγοντες ιδιαίτερα σημαντικούς για εξαιρετικά μακροχρόνια αποτελέσματα. Δεν υπάρχει καμία άλλη μέθοδος ή τεχνική στο ισχίο η οποία να προσφέρει: Εξατομικευμένο, τρισδιάστατο προεγχειρητικό σχεδιασμό σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ασθενούς

Ρομποτικά υποβοηθούμενη προετοιμασία των οστών για να υποδεχθούν τα εμφυτεύματα.

Ρομποτικά ελεγχόμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων με αποτέλεσμα υψηλή ακρίβεια και ευθυγράμμιση.

Απόλυτα ακριβή έλεγχο του μήκος του σκέλους. Aκρίβεια και επιτυχία Σύμφωνα με μελέτες από τις ΗΠΑ, η ακρίβεια που προσφέρει το ρομποτικό σύστημα MAKO στην προετοιμασία και τοποθέτηση των προθέσεων προσεγγίζει το 99% σε σύγκριση με το 68% που προσφέρουν οι κλασικές τεχνικές.

Περισσότερες από 90.000 επεμβάσεις στο γόνατο και το ισχίο έχουν καταγραφεί διεθνώς με εξαιρετικά υψηλά ποσοστά επιτυχίας.

Σύμφωνα με τους διευθυντές του τμήματος Ρομποτικής Ορθοπαιδικής του Μetropolitan Hospital κ. κ. Διονυσίου Χίσσα και Αναστασίου Τόκη, διαθέτουμε σήμερα στα χέρια μας την τεχνολογία του μέλλοντος. Η ορθοπαιδική ομάδα του Metropolitan Hospital: Χίσσας Διονύσιος, Τόκης Αναστάσιος, Τσώλος Ιωάννης, Τσούκας Φώτης, Σκριβιλιωτάκης Σπύρος, Σάπκας Γεώργιος, Πολυζώης Δημήτρης, Λυκίσσας Μάριος, Καραχάλιος Γεώργιος Γρηγόριος, Κυρίτσης Γεώργιος, Κουλουμέντας Πανώγιωτης, Καρακίτσιος Στέργιος, Θεοχαράκης Στυλιανός, Θέος Χρήστος, Ευαγγέλου Εύαγγελος, Δρετάκης Κωνσταντίνος, Δασούλας Αλέξανδρος, Βαϊλας Ιωάννης, Ζουμπουλής Παναγιώτης, Αναστασόπουλος Στέφανος. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 19th, 2017 at 15:05 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.