Οκτώβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Αργά ή γρήγορα θα περάσετε από το σχολείο, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με το παιδί σας από τη δασκάλα του. Το mother.gr προτείνει ποιες είναι οι βασικές ερωτήσεις που πρέπει να της κάνετε για να διαμορφώσετε μια συνολική εικόνα:



«Πώς τα πάει το παιδί μου;» Ξεκινήστε από μια ερώτηση γενικής φύσεως, με την απάντηση πιθανότατα να περιστρέφεται γύρω από τις επιδόσεις του στα μαθήματα. Από εκεί και πέρα, με πιο εξειδικευμένες ερωτήσεις, θα συλλέξετε περισσότερες πληροφορίες. «Πού πιστεύετε ότι χρειάζεται βελτίωση;» Αυτή είναι η πρώτη από τις εξειδικευμένες ερωτήσεις που λέγαμε πριν. Ρωτήστε λοιπόν τη δασκάλα σε ποια μαθήματα το παιδί παρουσιάζει αδυναμίες για να δείτε πού θα εστιάσετε την προσοχή σας στη μελέτη στο σπίτι. «Είναι ήσυχο στην τάξη;» Εξίσου σημαντικό είναι να μάθετε από τη δασκάλα αν κάνει φασαρία μέσα στην τάξη και της δημιουργεί προβλήματα. Αν σας αναφέρει κάτι τέτοιο, ζητήστε τη γνώμη της για το τι μπορεί να του δημιουργεί ένταση και κάτι αντίστοιχο να κάνετε και με το ίδιο, χωρίς απαραίτητα να καταλάβει ότι έχετε πληροφορίες από τη δασκάλα.



«Ενοχλεί άλλα παιδάκια;» Ως γονιός φυσικά δε σας ενδιαφέρουν μόνο οι σχολικές επιδόσεις του, αλλά και η συμπεριφορά του απέναντι στους συμμαθητές του. Αν όντως είναι κάτι που κάνει, αποσαφηνίστε αν συμβαίνει συστηματικά ή πρόκειται απλώς για μεμονωμένα περιστατικά. «Είναι κάτι άλλο που θέλετε να μου πείτε;» Άλλη μια τελευταία και άκρως σημαντική, γενικής φύσεως ερώτηση. Αφού μάθατε ό,τι σας απασχολεί, ουσιαστικά προτρέπετε τη δασκάλα να αναφερθεί σε επιμέρους ζητήματα, τα οποία σύμφωνα με τη δική της οπτική είναι άξια λόγου. newsbeast loading…

