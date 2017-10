Οκτώβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Κάθετα αντίθετος στις μαθητικές παρελάσεις δηλώνει, για άλλη μία φορά, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, ο οποίος, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104.9 FM», εξήγησε τους λόγους της αντίθεσής του.



Όπως ξεκαθάρισε, δεν πρόκειται να παραστεί στην παρέλαση των μαθητών για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου που γίνεται στην πόλη στις 27 του μηνός, διαχωρίζοντάς την πάντως από τις υπόλοιπες εορταστικές εκδηλώσεις για τον πολιούχο Άγιο Δημήτριο, την απελευθέρωση της πόλης, και την επέτειο του «Όχι». «Εγώ είμαι κάθετα αντίθετος στην μαθητική παρέλαση, η οποία γίνεται στις 27 του μηνός. Δεν πηγαίνω. Μία φορά πήγα για να δω τον εγγονό μου. Και πήγα να τον δω πώς περπατάει, δεν πήγα να τιμήσω την μαθητική παρέλαση» είπε ο Γιάννης Μπουτάρης και υπογράμμισε: «Θεωρώ ότι οι μαθητικές παρελάσεις είναι πέρα από κάθε λογική πια. Σε κανένα μέρος του κόσμου δεν γίνονται μαθητικές παρελάσεις, με εμβατήρια στρατιωτικού χαρακτήρα. Δεν θα πάω φέτος».



«Φυσικά, όλοι οι γονείς και παππούδες πάνε για να δουν τα παιδιά, αλλά αυτό δεν αλλάζει το γεγονός, ότι μία τέτοια παρέλαση καλλιεργεί στρατιωτικό πνεύμα και το καλλιεργεί άσχημα. Δείτε πώς περπατούν σαν «ρεμπέτ ασκέρ» όλοι» σχολίασε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης. Ο Γιάννης Μπουτάρης υποστήριξε, ότι με τον μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο, υπάρχει καλή επικοινωνία και συνεργασία, προκειμένου να διευθετηθεί το θέμα του πρώην ορφανοτροφείου «Μέγας Αλέξανδρος» και να υπάρξει μια κοινή συμφωνία για την έκταση, που θα γίνει το Ίδρυμα χρονίων πασχόντων, αφού ο χώρος του πρώην ορφανοτροφείου παραχωρήθηκε στον Δήμο. «Αυτό που θέλει να κάνει ο μητροπολίτης, είναι πολύ χρήσιμο για την πόλη» σημείωσε και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μικροεμπόδια θα ξεπεραστούν και ο χώρος που θα στεγάσει το ίδρυμα θα βρεθεί. Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, σχολιάζοντας την επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ, επισήμανε ότι είναι καλή ευκαιρία για προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας και αναφέρθηκε και στη σημασία της 83ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, στην οποία τιμώμενη χώρα θα είναι οι ΗΠΑ. Τόνισε δε, ότι «η παρουσία ενός αξιωματούχου της αμερικανικής κυβέρνησης (στη ΔΕΘ) μπορεί να δημιουργήσει ένα καλό κλίμα για την Ελλάδα. Οι επιχειρηματίες ψάχνουν ευκαιρίες, αν δώσει σήμα, θα ήταν πολύ σημαντικό για τη χώρα μας». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 19th, 2017 at 23:05 and is filed under ΠΑΙΔΕΙΑ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.