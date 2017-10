Οκτώβριος 19th, 2017 by Χρήστος Μίμης

21 Οκτωβρίου 2017

27 πόλεις Πανελλαδικά αναλαμβάνουν δράση

29 νυχτερινά κέντρα διασκέδασης συμμετέχουν Με κεντρικό μήνυμα «το αλκοόλ και η οδήγηση δεν πάνε μαζί», το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» διοργανώνει το Σάββατο 21 Οκτωβρίου 2017 την 11η «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» σε 27 πόλεις της Ελλάδας. Η ενέργεια πραγματοποιείται, όπως κάθε χρόνο, ταυτόχρονα με τη μεγάλη Πανευρωπαϊκή διοργάνωση, με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση κοινού και οδηγών για τους κινδύνους της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ. Περισσότεροι από 2.500 νέοι οδηγοί παίρνουν κάθε χρόνο μέρος στην «Ευρωπαϊκή Νύχτα χωρίς Ατυχήματα» του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», μία βραδιά-θεσμό, με αφορμή την οποία πολίτες και φορείς σε όλη την Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους με το Ι.Ο.ΑΣ. και αναλαμβάνουν δράση για την προστασία της ζωής και της νεότητας στους δρόμους της χώρας.

Εκατοντάδες εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. θα βρίσκονται και φέτος έξω από συνολικά 29 νυχτερινά κέντρα για να ενημερώσουν σχετικά με τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση με την οδήγηση και να ενθαρρύνουν τους νεαρούς επισκέπτες να επιλέξουν τον «Οδηγό της Παρέας» που θα οδηγήσει με ασφάλεια πίσω την παρέα του. Το μήνυμα της βραδιάς είναι: «Όλοι διασκεδάζουν, ΕΝΑΣ δεν πίνει… Ο ΟΔΗΓΟΣ της παρέας», ο ήρωας της βραδιάς, ο οποίος εάν τηρήσει την υπόσχεσή του και δεν καταναλώσει αλκοόλ επιβραβεύεται με αναμνηστικά δώρα ενώ σε άλλη περίπτωση, οι εθελοντές του Ι.Ο.ΑΣ. τον συμβουλεύουν να αφήσει το όχημα και να επιστρέψει με ασφάλεια κάνοντας χρήση των ΜΜΜ ή καλώντας ένα ταξί. Πανευρωπαϊκά, 1 στους 4 θανάτους από τροχαίο οφείλονται στην οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ (ETSC). Στη χώρα μας, το αλκοόλ αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες πρόκλησης θανατηφόρων τροχαίων και σοβαρών τραυματισμών, με τα περιστατικά να αυξάνονται σημαντικά μετά τη νυχτερινή διασκέδαση του Σαββατοκύριακου, ιδιαίτερα στις νεαρές ηλικίες. Ακόμα πιο ανησυχητικές είναι οι στάσεις των συμπολιτών μας απέναντι στην οδήγηση και το αλκοόλ με τους 9 στους 10 οδηγούς να αναφέρουν τη μέθη ως τον βασικότερο κίνδυνο στο δρόμο ενώ δηλώνουν πως κάθονται πίσω από το τιμόνι ακόμα κι όταν έχουν καταναλώσει 2,7 ποτήρια, τη μεγαλύτερη κατά μ.ό. ποσότητα αλκοόλ στην Ευρώπη (Ευρωβαρόμετρο). Η 11η «Ευρωπαϊκή Νύχτα Χωρίς Ατυχήματα» διοργανώνεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» με την αρωγή της Ελληνικής Αστυνομίας και τη συμβολή της Τροχαίας, η οποία -όπως και κάθε χρόνο- διαθέτει τα αλκοολόμετρα στις κατά τόπους εκδηλώσεις, την υποστήριξη της ΕΝΕΑΠ (Ένωση Επιχειρήσεων Αλκοολούχων Ποτών) και του ΣΕΑΟΠ (Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Αποσταγμάτων Αλκοολούχων Ποτών), την ευγενική προσφορά των εταιριών Unilever, Nestle, Δρόμος του Τσαγιού και Unity που παρείχαν κάποια από τα αναμνηστικά δώρα καθώς και της ACS Courier που ανέλαβε το κόστος της μεταφοράς των υλικών σε κάθε πόλη.

Στην Αττική, τα σημεία των δράσεων εξυπηρετούνται όλο το βράδυ από δρομολόγια ΜΕΤΡΟ, Τραμ, Λεωφορείων και Τρόλεϋ σε συνεργασία με τον Όμιλο Ο.Α.ΣΑ. Οι δράσεις στις πόλεις της Λαμίας και της Χαλκίδας υλοποιούνται σε συν-διοργάνωση με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η διοργάνωση τελεί υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Το βίντεο της Δράσης:



Οι κατά τόπους δράσεις υλοποιούνται με την υποστήριξη – συνεργασία των παρακάτω φορέων:

Σώμα Ελλήνων Προσκόπων, Responsibility Alliance, Συμμαχία για την Ασφάλεια και τον Πολιτισμό στο Δρόμο, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, Δήμος Κηφισιάς, Δήμος Λαμιέων, Δήμος Τρικκαίων, Δήμος Ρεθύμνης, Δήμος Αμυνταίου, Σύνδεσμος Βιώσιμης Ανάπτυξης Πόλεων (ΣΒΑΠ), Σοροπτιμιστικός Όμιλος Ψυχικού, Οργάνωση Τρικάλων «Πράσινη Κιβωτός», Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου Α.Ε., Ε.ΚΑΤ.Ο. Φλώρινας, Σώμα Εθελοντών Σαμαρειτών & Διασωστών Χαλκίδας, Equal Society – Κέρκυρα, Δημοτικό Φροντιστήριο Αμυνταίου, Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου, Όμιλος Ενεργών Νέων Φλώρινας (Ο.Ε.ΝΕ.Φ.), Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής, Ομάδα Εθελοντών Δήμου Τρικκαίων, Πολυτεχνείο Κρήτης – Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος (Εργαστήριο Βιώσιμων και Ανανεώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων), Σχολή Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΣΕΦΑΑ) Τρικάλων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (έδρα Τρίκαλα), Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία CIVITAS DESTINATIONS, Α.Λ.Α. Κορινθίας κ.ά. Ι.Ο.ΑΣ. Πάνος Μυλωνάς Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 19th, 2017 at 08:28 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.