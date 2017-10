Οκτώβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Όταν ο ρυθμός της ζωής και της καθημερινότητας σας αυξάνεται, τα πάντα γύρω σας προσπαθούν να τον ακολουθήσουν. Όλοι θέλουν ένα πιο γρήγορο αυτοκίνητο από αυτό που έχουν τώρα και ένα κινητό τηλέφωνο που να φορτίζει πιο γρήγορα. Όταν θέλετε να βράσετε νερό χρησιμοποιείτε βραστήρα και δεν περιμένετε δέκα λεπτά την κατσαρόλα ή ζεσταίνετε το φαγητό στον φούρνο μικροκυμάτων γιατί βιάζεστε. Τα παραδείγματα είναι άπειρα και ο λόγος ένας. Έχετε τόσο λίγο χρόνο στην διάθεση σας και πρέπει να κάνετε τόσα πολλά…



Για αυτό λοιπόν όταν κάνετε ένα κλικ σε μια ιστοσελίδα θέλετε να ανοίξει άμεσα, δηλαδή το πολύ σε 2 δευτερόλεπτα. Είτε πρόκειται για τη δουλειά είτε για ευχαρίστηση, σερφάρετε καθημερινά ατελείωτες ώρες στο διαδίκτυο. Οπότε θα πρέπει όλα να γίνονται μέχρι να ανοιγοκλείσετε τα μάτια σας. Γρήγορο σερφάρισμα Αν είστε εσείς όμως ο ιδιοκτήτης μιας ιστοσελίδας και την διαχειρίζεστε ο ίδιος, επειδή έχετε κάποια γνώση ή είστε developer, μπορείτε να ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα και θα δείτε θεαματική διαφορά στην ταχύτητα φόρτωσης του website σας. Βρείτε μια αξιόπιστη εταιρία φιλοξενίας και νοικιάστε ένα δυνατό server για να έχετε γρήγορη απόκριση. Διαλέξτε ένα αξιόπιστο σύστημα για να φτιάξετε την ιστοσελίδα σας, ιδανικά το WordPress. Πριν ανεβάσετε μια φωτογραφία στο site σας φροντίστε να έχετε το κατάλληλο μέγεθος και να είναι «optimized for web». Όσο καλοστημένη και να είναι η ιστοσελίδα σας να ξέρετε ότι μια λάθος φωτογραφία με μεγάλο μέγεθος είναι ικανή να αυξήσει δραματικά τον τρόπο φόρτωσης και να καταστρέψει όλο το development που έχει γίνει. Κάντε τις φωτογραφίες να φορτώνουν μόνο όταν είναι ορατές στον επισκέπτη. Αν έχετε 100 φωτογραφίες σε μια σελίδα και στην οθόνη είναι μόνο 5 ορατές τότε θα πρέπει να κάνετε τις υπόλοιπες να φορτώσουν κατά το scroll down. Caching, GZIP και Minify. Είναι κάποιες από τις τεχνικές που θα σας είναι αρκετά γνώριμες αν είστε developer. Θα κάνουν τον internet browser που χρησιμοποιείτε να αντιμετωπίσει τις ιστοσελίδες σας ταχύτατα. Content Delivery Network. Αν θέλετε πραγματικά να απογειώσετε την απόκριση του website σας και την εμπειρία του επισκέπτη σας χρησιμοποιήστε ένα CDN. Αυτό που θα καταφέρετε είναι να φορτώνουν κομμάτια της ιστοσελίδας σας, όπως οι φωτογραφίες ή ο κώδικας σας από διαφορετικούς servers πετυχαίνοντας το «απόλυτο». Είναι το τελευταίο και πιο προχωρημένο βήμα το οποίο λίγοι το κάνουν, είτε λόγο κόστους είτε λόγο γνώσης. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ για κάποιες σελίδες που φορτώνουν στο δευτερόλεπτο και να δείτε πραγματικά παραδείγματα. Γιατί η ταχύτητα μετράει Αν έχετε τις γνώσεις και μπορείτε να προχωρήσετε στα παραπάνω, τότε θα δείτε τεράστια διαφορά στην ταχύτητα φόρτωσης της ιστοσελίδας σας.



Αν όμως θέλετε να φτιάξετε μια δυνατή και αξιόπιστη ιστοσελίδα ή είστε ο ιδιοκτήτης μιας ιστοσελίδας WordPress ή οποία καθυστερεί ή έχει οποιοδήποτε πρόβλημα ελάτε στους ειδικούς. Επισκεφθείτε τους WordPress experts. Ο διακριτικός τίτλος της επιχείρησης εκφράζει απόλυτα το αντικείμενο τους. Οι WordPress experts σχεδιάζουν και αναπτύσσουν υψηλής ποιότητας ιστοσελίδες WordPress. Δίνοντας έμφαση στην ποιότητα ανάπτυξης και στην σχεδίαση πετυχαίνουν το απόλυτο όσον αφορά στην αισθητική, την ασφάλεια και την ταχύτητα της ιστοσελίδας. Ακολουθούν κάποιες πηγές που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στις παραπάνω προτάσεις σε περίπτωση που η ιστοσελίδα σας είναι φτιαγμένη με WordPress: Βελτιστοποίηση εικόνων: Imagify

Caching, GZIP και minify: WP-Rocket

CDN: Cloudflare

