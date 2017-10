Οκτώβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Προκειμένου να ενισχύσει την εικόνα των ηλεκτρικών μοντέλων της Nissan ο όμιλος Renault Nissan αποφάσισε να συμμετέχει με τα χρώματα της ιαπωνικής εταιρείας στην ηλεκτρική Formula E.



Προς το παρόν δεν είναι ξεκάθαρο αν θα αλλάξει όλη η ομάδα ή αν θα συνεχίσει η υπάρχουσα συμμετοχή με νέα χρώματα, όμως είναι σαφές ότι το γκρουπ θέλει πιο ενεργή συμμετοχή της Nissan έτσι ώστε όχι μόνο να προωθήσει τα ηλεκτρικά της μοντέλα αλλά να επανέλθει και σε μία πρώτης γραμμής αγωνιστική δραστηριότητα παγκόσμιας εμβέλειας. Αν και οι αποφάσεις φαίνεται ότι έχουν ληφθεί, η ανακοίνωση δεν αναμένεται να γίνει πριν τις αρχές της νέας χρονιάς, και πιθανότατα στη Γενεύη τον Μάρτιο του 2018. Πάντως η ομάδα της Renault έχει ήδη παρουσιάσει το μονοθέσιό της για τη σαιζόν 2017/ 2018, κάτι που πιθανόν να σημαίνει πως συμμετοχή της Nissan θα είναι, εκτός απροόπτου, για την επόμενη χρονιά. Πάντως η Formula E φαίνεται ότι αρχίζει σιγά-σιγά να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μεγάλων κατασκευαστών, όχι μόνο από την Ευρώπη (βλέπε Audi) αλλά και από την Ιαπωνία, με την Toyota και την Honda να έχουν εκδηλώσει μεγάλο ενδιαφέρον για να συμμετέχουν στο συγκεκριμένο πρωτάθλημα.



iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 19th, 2017 at 14:08 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.