Οκτώβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Oρμονικές διαταραχές στα θηλαστικά της Αρκτικής φαίνεται ότι προκαλεί η αποσύνθεση πλαστικών μπουκαλιών στην περιοχή με αποτέλεσμα οι πολικές αρκούδες να αναπτύσσουν δύο ζεύγη όρχεων!



Αυτό τουλάχιστον υποστήριξε μιλώντας στην επιτροπή Περιβάλλοντος της βρετανικής Βουλής η βουλευτής των Εργατικών Μέρι Κριγκ, επικαλούμενη τις μαρτυρίες κορυφαίων επιστημόνων, όπως ο Έντουαρντ Κινγκ της British Antarctic Survey. «Βλέπουν στην Αρκτική πολικές αρκούδες με δύο ζευγάρια όρχεις. Επειδή οι φθαλάτες εκρέουν από τα πλαστικά μπουκάλια στο αρκτικό περιβάλλον και επηρεάζουν τις ορμόνες των μεγάλων θηλαστικών», τόνισε στη συνεδρίαση που είχε ως θέμα τις επιπτώσεις στο περιβάλλον από τις συσκευασίες μιας χρήσεως. Οι φθαλάτες είναι χημικά που προέρχονται από την επεξεργασία πετρελαϊκών προϊόντων και υπάρχουν σε πολλά προϊόντα, όπως είναι καλλυντικά, λακ, αποσμητικά, αρώματα, ζελέ μαλλιών, σαπούνια, σαμπουάν, βερνίκια νυχιών, προϊόντα τεχνικού μαυρίσματος εντομοκτόνα κλπ. Η δρ Σου Κίνσεϊ της Marine Conservation Society αποκάλυψε ότι υπάρχουν και επιστημονικές αποδείξεις για τις ορμονικές διαταραχές που προκαλούν οι φθαλικές ενώσεις, ενώ ο Ούγκο Τάγκχολμ της οργάνωσης Surfers Against Sewage επεσήμανε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι κάποια ψάρια αλλάζουν φύλο λόγω των διαταραχών αυτών. «Κι αυτό μπορεί να συμβαίνει και στα θηλαστικά», τόνισε. «Η έρευνα πρέπει να συνεχιστεί για να δούμε τις επιπτώσεις στο ανθρώπινο είδος».



«Δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσο σοβαρός είναι ο κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία από τη μόλυνση του περιβάλλοντος από τα πλαστικά», υπογράμμισε η Κριγκ. «Τα πλαστικά εισβάλλουν στην τροφική αλυσίδα και τα μικρότερα μόριά τους -τα “νανοπλαστικα”- είναι αρκετά μικρά για να περάσουν στο κυκλοφορικό μας σύστημα». Σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών πάνω από οκτώ εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν κάθε χρόνο στους ωκεανούς της Γης, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα. iefimerida loading…

