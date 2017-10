Οκτώβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Αύξηση των γεννήσεων και μείωση των θανάτων καταγράφηκε το 2016, σε σχέση με το 2015, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που αποτυπώνουν την εξέλιξη των δημογραφικών μεγεθών στη χώρα.



Οι θάνατοι παρουσίασαν μείωση 2% και ανήλθαν σε 118.792 (60.526 άνδρες και 58.266 γυναίκες), έναντι 121.212 (61.798 άντρες και 59.414 γυναίκες) το 2015. Τα στοιχεία αυτά συγκεντρώνει η ΕΛΣΤΑΤ από τα ληξιαρχεία όλων των δήμων, στα οποία δηλώνονται και καταγράφονται οι γεννήσεις, οι θάνατοι, οι γάμοι και τα σύμφωνα συμβίωσης που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα.Ειδικότερα, οι γεννήσεις στην Ελλάδα ανήλθαν σε 92.898 (47.882 αγόρια και 45.016 κορίτσια) καταγράφοντας αύξηση 1,1% σε σχέση με το 2015, που ήταν 91.847 (47.294 αγόρια και 44.553 κορίτσια). Στις γεννήσεις δεν συμπεριλαμβάνονται οι γεννήσεις νεκρών βρεφών, οι οποίες το 2016 ήταν 339, αυξημένες κατά 8,6% σε σχέση με το 2015 που ήταν 312.Οι θάνατοι παρουσίασαν μείωση 2% και ανήλθαν σε 118.792 (60.526 άνδρες και 58.266 γυναίκες), έναντι 121.212 (61.798 άντρες και 59.414 γυναίκες) το 2015. Οι θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανήλθαν σε 387, αυξάνοντας τον δείκτη βρεφικής θνησιμότητας (θάνατοι βρεφών ηλικίας κάτω του έτους ανά 1.000 γεννήσεις ζώντων) σε 4,2, έναντι 4 το 2015. Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης το 2016 είχαμε 1113 γεννήσεις και 1639 θανάτους, ενώ, συνολικά στη Δυτική Μακεδονία 1995 γεννήσεις και 3216 θανάτους

