Οκτώβριος 19th, 2017 by Σταματίνα

Τι συμβαίνει με τα όνειρα επιτέλους; Γιατί δεν μπορούμε να θυμηθούμε τι όνειρο είδαμε ή δεν θυμόμαστε καν αν είδαμε κάποιο όνειρο; Τι μας συμβαίνει; Σύμφωνα με τους ειδικούς όλοι βλέπουμε όνειρα. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βλέπει όνειρα. Απλά μερικοί δεν τα θυμούνται. Το θέμα αυτό έχει να κάνει αποκλειστικά με τη μνήμη μας, η οποία είναι προφανώς τόσο ισχυρή που μπορεί να αφανίσει κάθε ίχνος τους. Επομένως το πραγματικό ερώτημα είναι: Γιατί δεν θυμόμαστε τα όνειρά μας; Τα όνειρα θεωρούνται ως ένα συγκεκριμένο είδος εμπειρίας. Είναι μια κατάσταση στην οποία εισέρχεται ένα μέρος του εγκεφάλου μας και έχει να κάνει με τις αισθήσεις και τις εμπειρίες μας. Ο εγκέφαλος «συνεργάζεται» με τη μνήμη μας, όπως θα έκανε και σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα όπως όταν φαντασιωνόμαστε. Αλλά ο εγκέφαλος μας βρίσκεται σε μια περίεργη κατάσταση όταν ονειρευόμαστε. Δεν λειτουργεί εξ’ ολοκλήρου και αυτό συνεπάγεται στο ότι, ούτε η μνήμη μας δουλεύει τόσο καλά, όσο καλά θα δούλευε, αν είμασταν ξύπνιοι. Οσο πιο καθαρά θυμόμαστε ένα όνειρο, τόσο μεγαλύτερο μέρος του εγκεφάλου λειτουργούσε την ώρα που το είδαμε. Και συνήθως αυτό συμβαίνει όταν ένα όνειρο είναι έντονο. Στη περίπτωση αυτή ο εγκέφαλός μας δεν ξεκουράζεται με αποτέλεσμα να μην έχουμε επικοδομητικό ύπνο και όταν ξυπνάμε να νιώθουμε ότι δεν έχουμε όρεξη.



Με λίγα λόγια, δηλαδή, πολλά όνειρα τα οποία δεν τα θυμόμαστε καν όταν ξυπνάμε, είναι επειδή ο εγκέφαλός μας στο μεγαλύτερο μέρος του, δεν λειτουργούσε. Αρα το καλό σε αυτή την περίπτωση είναι ότι ο ύπνος μας ήταν πιο ωφέλιμος επειδή ο εγκέφαλός μας ξεκουραζόταν. Διαβάστε παρακάτω τους πιθανoύς λόγους που δεν θυμόμαστε τα όνειρά μας: Κόπωση: Σκέψου ότι αν δεις μια ταινία κουρασμένος, δεν θα συγκρατήσεις τίποτα και είναι σαν να μην την είδες. Αυτό συμβαίνει και στον ύπνο. Κατανάλωση αλκόολ: Είναι αυτό που λέμε «πίνουμε για να ξεχάσουμε». Οσο πίνουμε, τόσο ξεχνάμε και τα όνειρα είναι μάλλον λίγο πιο ευαίσθητα στη λήθη από τα καθημερινά γεγονότα. Φόβος: Ο φόβος μπλοκάρει τα πάντα, ακόμη και τα όνειρα. Ερωτας: Όταν η καθημερινότητα μοιάζει με όνειρο, η ονειρική μνήμη δε βρίσκει λόγο να δουλέψει και αφαιρείται.



Απότομο ξύπνημα: Είναι σαν να λέμε «κάηκε το φιλμ». Βαρετό όνειρο: Αν το όνειρο έχει πολλές ομοιότητες με την καθημερινή ζωή, τότε κρίνεται ως βαρετό. Επειδή δεν προκαλεί κάποιο έντονο συναίσθημα, κρίνεται ως αδιάφορο και το διαγράφει η μνήμη μας. Εντονο συναίσθημα: Οταν το όνειρο προκαλεί έντονα συναισθήματα τότε η μνήμη το διάγραφει για αυτοπροστασία. Σε αυτή την περίπτωση, πιθανότατα δεν είμαστε ακόμα σε θέση να διαχειριστούμε αυτό που νιώθουμε και το αποθηκεύουμε στο ασυνείδητο. bovary loading…

