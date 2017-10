Οκτώβριος 19th, 2017 by Σταματίνα



Είναι ένα παραδοσιακό γαλλικό πιάτο που μοιάζει αρκετά με τα δικά μας βραστά. Η γαλλική συνταγή (pot au feu λέγεται το πιάτο) έχει μερικά επιπλέον μυστικά και σας τα δίνω, παρακάτω. Είναι η γευστικότερη απόλαυση για βραστό κρέας που έχετε δοκιμάσει ποτέ! Απολαύστε και τον ζωμό κρέατος, δείτε πώς, παρακάτω.



Υλικά 4 καρότα

2 γογγύλια

4 πράσα

1 λάχανο σγουρό

1 κλωνάρι σέλινο

4 πατάτες μεσαίες

6 γαρύφαλλα

2 κιλά κρέας -Ποικιλία ουρά, ποντίκι, osso bucco

2 φύλλα δάφνης και κλωνάρι από θυμάρι

1-2 κουταλιές χοντρό αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση Σε κατσαρόλα τοποθετήστε το κρέας και καλύψτε το με νερό βρύσης

Βάλτε το να βράσει και καθαρίστε το όταν αφρίσει

Καθαρίστε το κρεμμύδι, κρατήστε το ολόκληρο, χώστε τα κεφαλάκια από γαρύφαλλο πάνω του

Τοποθετήστε στο κρέας το κρεμμύδι, το φύλλο δάφνης, το θυμάρι, το χοντρό αλάτι

Βράστε σε κατσαρόλα, σε χαμηλή φωτιά, για 3 ώρες -Εχετε την επιλογή να το βάλετε σε χύτρα αν βιάζεστε

Πλύντε, καθαρίστε τα λαχανικά και ρίξτε τα στην κατσαρόλα -Αφήστε να βράσει ακόμη 1 ώρα

Σερβίρετε το φαγητό σε μεγάλη πιατέλα

Προτείνετε διάφορα είδη μουστάρδας με το πιάτο, είναι απαραίτητα!

Απολαύστε στην αρχή του γεύματος, με τους καλεσμένους σας, από ένα μπολ ζωμό, με λεμόνι και πιπέρι.

Κάποιοι επιλέγουν κρέας με πολύ μεδούλι και κόκκαλα, ακόμη και λουκάνικο (δεν εμπίπτει αυτό στη γαλλική συνταγή) ώστε να είναι ακόμη πιο νόστιμο το πιάτο.

Επιλέξτε πολλά και βιολογικά λαχανικά, απογειώνουν το βραστό.

Οι Γάλλοι κάνουν pot au feu και με ψάρι. Ασύγκριτο! iefimerida loading…

