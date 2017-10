Οκτώβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Στην επιστροφή των δανειστών στην Αθήνα εστιάζει το Reuters, επισημαίνοντας ότι ο κίνδυνος παραμένει όσο… τρέχει ο χρόνος για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Παράλληλα όμως επισημαίνει ότι πιθανή καθυστέρηση στην αξιολόγηση, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα νέες απαιτήσεις του ΔΝΤ. Η διαδικασία πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα, αν η Ελλάδα θέλει να πετύχει τον στόχο της εξόδου από την εποπτεία το 2018, τονίζει το Reuters.



Από την Τετάρτη, με την άφιξη των τεχνικών ομάδων της ΕΕ και του ΔΝΤ, θα αρχίσει η προετοιμασία, καθώς οι εκπρόσωποι των Θεσμών θα επιστρέψουν στην Αθήνα την ερχόμενη Δευτέρα, σε μία από τις τουλάχιστον δύο προγραμματισμένες επισκέψεις τους. «Δεν υπάρχουν πολλά δύσκολα θέματα σε αυτή την αξιολόγηση, σε αντίθεση με τις προηγούμενες. Ομως μια καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή της (πέραν του Ιανουαρίου) ενέχει τον κίνδυνο να πυροδοτηθούν περισσότερες απαιτήσεις από το ΔΝΤ για τις τράπεζες και την ελάφρυνση χρέους», δήλωσε στο Reuters αξιωματούχος που είναι κοντά στις συζητήσεις.



Οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στα «κόκκινα» δάνεια- ένα «αγκάθι» για την ΕΕ και το ΔΝΤ- και τα δημοσιονομικά, σύμφωνα με πηγές του ειδησεογραφικού πρακτορείου. Επίσης, ψηλά στην ατζέντα θα είναι η μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα και το άνοιγμα της αγοράς ενέργειας. Μέχρι τώρα, σημειώνει το δημοσίευμα, η Αθήνα έχει ολοκληρώσει περίπου 15 από τα 100 προαπαιτούμενα. Ομως, ο κίνδυνος παραμένει καθώς τρέχει ο χρόνος, προειδοποιούν αξιωματούχοι. Η γρήγορη συμφωνία με τους δανειστές αποτελεί μία πρόκληση για τον Αλέξη Τσίπρα, σημειώνει το Reuters, «που θέλει να πείσει τους θυμωμένους ψηφοφόρους ότι οι θυσίες επτά χρόνων έχουν αποδώσει και η κρίση τελειώνει». iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 18th, 2017 at 20:05 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.