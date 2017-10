Οκτώβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Έχασε με 3-1 στο Καμπ Νου



Η Μπαρτσελόνα νίκησε με 3-1 τον Ολυμπιακό στο Καμπ Νου στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του Champions League και έκανε το 3Χ3 στον όμιλο, με τους Ερυθρόλευκους να μένουν στην τελευταία θέση, χωρίς ακόμα βαθμούς. Οι Μπλαουγκράνα επικράτησαν χάρη στο αυτογκόλ που σημείωσε στο 18′ ο Νικολάου, την απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μέσι (έφτασε τα 100 γκολ στη διοργάνωση) στο 62′ και το διαγώνιο σουτ του Ντίνιε στο 65′, ενώ για τον Ολυμπιακό μείωσε ο Νικολάου με κεφαλιά στο 90′.

Η Μπαρτσελόνα αγωνίστηκε με δέκα παίκτες από το 43′ λόγω αποβολής (δεύτερη κίτρινη κάρτα) του κεντρικού αμυντικού της, Ζεράρ Πικέ. Με αμυντική διάταξη παρατάχθηκε ο Ολυμπιακός, χωρίς «καθαρόαιμο» φορ και με τον Οφόε να έχει καθήκοντα επιθετικού. Η Μπάρτσελόνα πήρε τα ηνία του αγώνα, κυριάρχησε με τον γνωστό τρόπο της και το παιχνίδι κατοχής, έκλεισε τον Ολυμπιακό στην περιοχή του, αλλά έφτασε στο πρώτο γκολ από… σπόντα. Στο 18′ ο Ντεουλοφέου από δεξιά γύρισε την μπάλα και ο Νικολάου την έστειλε στα δίχτυα της ομάδας του, στην προσπάθειά του να διώξει. Στο 24′ ο Παουλίνιο με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ενώ στο 33′ και από μπαλιά του Μέσι, ο Σουάρες βρέθηκε απέναντι στον Προτό, αλλά νικήθηκε από τον Βέλγο τερματοφύλακα. Ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει αισθητή την παρουσία του στο 36′ με το δυνατό σουτ του Οφόε που πέρασε δίπλα από το δοκάρι. Στο 42′ ο Πικέ έσπρωξε με το χέρι την μπάλα στα δίχτυα, ο βοηθός του Κόλουμ το είδε και ο διεθνής αμυντικός δέχθηκε τη 2η κίτρινη κάρτα και αποβλήθηκε, αφήνοντας την Μπαρτσελόνα με δέκα παίκτες. Με δεδομένη την αριθμητική υπεροχή, ο Λεμονής αποφάσισε να περάσει επιθετικό στο ματς, βγάζοντας τον Ζιλέ, βάζοντας τον Τζούρτζεβιτς και γυρνώντας τον Οφόε στη φυσική θέση του. Ένα φάουλ όμως του νεαρού Νικολάου στο ύψος του ημικύκλιου στο 61′, έδωσε την ευκαιρία στον Μέσι να το εκτελέσει και να πετύχει το 100ό του γκολ στη διοργάνωση (και μάλιστα το 1ο το είχε πετύχει κόντρα στον Παναθηναϊκό το 2005). Τρία λεπτά αργότερα ο Ντίνιε με συρτό διαγώνιο σουτ ανέβασε τον δείκτη στο 3-0. Κάποιες χαμένες ευκαιρίες από την Μπαρτσελόνα στη συνέχεια και το σκορ παρέμεινε ίδιο έως το 90′, όταν σε κόρνερ του Φορτούνη, ο Νικολάου με υπέροχη κεφαλιά διαμόρφωσε το αποτέλεσμα σε 3-1. Αυτό ήταν το πρώτο γκολ που δέχεται η Μπαρτσελόνα στη φετινή διοργάνωση. ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Γουίλιαμ Κόλουμ (Σκωτία) ΚΟΚΚΙΝΕΣ: 42′ Πικέ (2η κίτρινη) ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Ρομαό, Νικολάου, Ελαμπντελαουί ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ (Ερνέστο Βαλβέρδε): Τερ Στέγκεν, Σέρτζι Ρομπέρτο, Πικέ, Ουμτιτί, Ντίνιε, Μπουσκέτς (80′ Αντρέ Γκόμες), Ινιέστα (67′ Ράκιτιτς), Ντεουλοφέου (46′ Μασεράνο), Παουλίνιο, Μέσι, Σουάρες. ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Τάκης Λεμονής): Προτό, Ελαμπντελαουί, Κούτρης, Μποτία, Νικολάου, Ρομαό, Ζιλέ (55′ Τζούρτζεβιτς), Ζντιέλαρ, Ανδρούτσος, Καρσελά (65′ Πάρντο), Οτζίτζα (72′ Φορτούνης). Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 3ης αγωνιστικής των ομίλων του Champions League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: 1ος ΟΜΙΛΟΣ

ΤΣΣΚΑ Μόσχας (Ρωσία)-Βασιλεία (Ελβετία)

Μπενφίκα (Πορτογαλία)-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Αγγλία) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μάντσεστερ Γ. 2 2-0-0 7-1 6

Βασιλεία 2 1-0-1 5-3 3

ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2 1-0-1 3-5 3

Μπενφίκα 2 0-0-2 1-7 0 2ος ΟΜΙΛΟΣ

Άντερλεχτ (Βέλγιο)-Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία)

Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Σέλτικ (Σκωτία) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Παρί Σεν Ζερμέν 2 2-0-0 8-0 6

Μπάγερν Μονάχου 2 1-0-1 3-3 3

Σέλτικ 2 1-0-1 3-5 3

Άντερλεχτ 2 0-0-2 0-6 0

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν)-Ατλέτικο Μαδρίτης (Ισπανία) 0-0

Τσέλσι (Αγγλία)-Ρόμα (Ιταλία) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Τσέλσι 2 2-0-0 8-1 6

Ρόμα 2 1-1-0 2-1 4

Ατλέτικο Μαδρ. 3 0-2-1 1-2 2

Καραμπάχ 3 0-1-2 1-8 1 4ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιουβέντους (Ιταλία)-Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία)

Μπαρτσελόνα (Ισπανία)-Ολυμπιακός (ΕΛΛΑΔΑ)



Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μπαρτσελόνα 2 2-0-0 4-0 6

Σπόρτινγκ Λ. 2 1-0-1 3-3 3

Γιουβέντους 2 1-0-1 2-3 3

Ολυμπιακός 2 0-0-2 2-5 0



ΤΡΙΤΗ 5ος ΟΜΙΛΟΣ Σπαρτάκ Μόσχας (Ρωσία)-Σεβίλη (Ισπανία) 5-1

(18΄,90΄ Πρόμες, 58΄ Μελγκαρέχο, 67΄ Γκλουσάκοφ, 74΄ Λουίς Αντριάνο – 31΄ Κιάερ Μάριμπορ (Σλοβενία)-Λίβερπουλ (Αγγλία) 0-7

(4΄,54΄ Φιρμίνο, 13΄ Κουτίνιο, 20΄,40΄ Σαλάχ, 86΄ Τσαμπερλέιν, 90΄ Άρνολντ) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Λίβερπουλ 3 1-2-0 10-3 5

Σπαρτάκ Μόσχας 3 1-2-0 7-3 5

Σεβίλη 3 1-1-1 6-7 4

Μάριμπορ 3 0-1-2 1-11 1



6ος ΟΜΙΛΟΣ Μάντσεστερ Σίτι (Αγγλία)-Νάπολι (Ιταλία) 2-1

(9΄ Στέρλινγκ, 13΄ Γκάμπριελ Ζεσούς – 73΄πεν. Ντιαβαρά) Φέγενορντ (Ολλανδία)-Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 1-2

(7΄ Μπερχάους – 24΄,54΄ Μπερνάρ) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μάντσεστερ Σίτι 3 3-0-0 8-1 9

Σαχτάρ Ντόνετσκ 3 2-0-1 4-4 6

Νάπολι 3 1-0-2 5-5 3

Φέγενορντ 3 0-0-3 2-9 0



7ος ΟΜΙΛΟΣ Μονακό (Γαλλία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) 1-2

(30΄ Φαλκάο – 34΄,55΄ Τοσούν) Λειψία (Γερμανία)-Πόρτο (Πορτογαλία) 3-2

(8΄ Ορμπάν, 38΄ Φόρσμπεργκ, 41΄ Ογκουστέν – 18΄ Αμπουμπακάρ, 44΄ Μαρκάνο) Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Μπεσίκτας 3 3-0-0 7-2 9

Λειψία 3 1-1-1 4-5 4

Πόρτο 3 1-0-2 6-6 3

Μονακό 3 0-1-2 2-6 1



8ος ΟΜΙΛΟΣ ΑΠΟΕΛ (Κύπρος)-Ντόρτμουντ (Γερμανία) 1-1

(62΄ Ποτέ – 67΄ Παπασταθόπουλος) Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-Τότεναμ (Αγγλία) 1-1

(43΄πεν. Ρονάλντο – 28΄αυτ. Βαράν



Η βαθμολογία

Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β.

Τότεναμ 3 2-1-0 7-2 7

Ρεάλ Μαδρίτης 3 2-1-0 7-2 7

Ντόρτμουντ 3 0-1-2 3-7 1

ΑΠΟΕΛ 3 0-1-2 1-7 1 in

