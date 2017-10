Οκτώβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Σημαντική πρόοδο στη μελέτη των νοητικών ικανοτήτων του ανθρώπου σημείωσε μια ομάδα Αμερικανών και Ευρωπαίων επιστημόνων, η οποία ανέλυσε το DNA 78.308 ατόμων και ανακάλυψε έναν σύνδεσμο ανάμεσα στην ευφυϊα και 52 συγκεκριμένα γονίδια. Όσο καλύτερα τα πήγαν τα εν λόγω άτομα σε τεστ ευφυίας, τόσο συχνότερα εμφανίζονταν αυτά τα γονίδια. Οι ερευνητές, ωστόσο, δεν είναι σίγουροι τι σημάνουν αυτοί οι συσχετισμοί, επειδή δεν γνωρίζουν τι ακριβώς κάνει το κάθε ένα από τα γονίδια.



Τέσσερα εξ’ αυτών ελέγχουν την ανάπτυξη των κυττάρων, ενώ τρία άλλα ελέγχουν τις δραστηριότητες μέσα στους νευρώνες. Αλλά δεν είναι σαφές πως τα υπόλοιπα κάνουν ευφυή έναν άνθρωπο. Γι’ αυτό και οι επιστήμονες θέλουν να διεξάγουν πειράματα με εγκεφαλικά κύτταρα για να το βρουν. Μια μέθοδος θα ήταν να λάβουν κύτταρα από άτομα με διαφορετικούς δείκτες ευφυίας και να δημιουργήσουν με αυτά συμπλέγματα νευρώνων. Μελετώντας τον τρόπο αλληλεπίδρασης αυτών των συμπλεγμάτων νευρώνων θα μπορούσαν να προσδιορίσουν πως η γενετική επηρεάζει την ανάπτυξη των νευρώνων.



Αλλά οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι δεν αρκεί μόνον η γενετική για να κάνει κάποιον Αϊνστάιν καθώς τα γονίδια αντιπροσώπευαν μόνον το 5% στη διακύμανση των βαθμολογιών στα τεστ ευφυίας. Τεράστιο ρόλο παίζουν και οι περιβαλλοντικοί παράγοντες. Γι’ αυτό κι υπογραμμίζουν με χιούμορ ότι κανείς δεν πρέπει να φλερτάρει με την ιδέα να παρατήσει το σχολείο, απλώς επειδή οι γονείς του είναι πυρηνικοί επιστήμονες… iefimerida loading…

