Οκτώβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Υπάρχουν 5 ασκήσεις που θα κάνουν πραγματικά καλό στην υγεία σου, σύμφωνα με τον καθηγητή ιατρικής στο Χάρβαρντ, I-Min Lee, και δεν προϋποθέτουν το γυμναστήριο. Εάν δεν είσαι αθλήτρια ή κάποια που γυμνάζεται φανατικά και απλά θέλεις να είσαι σε φόρμα για καλό της υγείας σου ή για να μπαίνεις καλύτερα στα ρούχα σου – η γεμάτη αίθουσα ενός γυμναστηρίου μπορεί να είναι αποθαρυντική. Και μόνο που σκέφεσαι ότι πρέπει να περιμένεις στην ουρά για να κάνεις διάδρομο (όπου δεν μπορείς να τρέξεις πάνω από μισή ώρα, γιατί είναι κι άλλος μετά από σένα), τα σταθερά ποδήλατα που κάποια είναι λίγο άβολα και τα μηχανήματα για βάρη που πρέπει να έχεις μια καθοδήγηση στην αρχή, μπορεί να είναι αρκετά για να επιστρέψεις πάλι στον αναπαυτικό καναπέ σου.



Ωστόσο, μερικές από τις καλύτερες σωματικές δραστηριότητες για το σώμα σου δεν απαιτούν το γυμναστήριο ή δεν σου ζητούν να τρέξεις στον μαραθώνιο. Ο I-Min Lee, καθηγητής ιατρικής στο Χάρβαρντ, συνιστά λοιπόν πέντε άλλα είδη εκγύμνασης τα οποία έχουν πολλαπλά οφέλη: από την απώλεια βάρους και την ενίσχυση του μυϊκού συστήματος έως την προστασία της καρδιάς και την ενδυνάμωση των οστών. Ανεξάρτητα από την ηλικία σου ή το επίπεδο φυσικής κατάστασης, οι παρακάτω δραστηριότητες μπορούν να σε βοηθήσουν να είσαι σε φόρμα και να μειώσεις τον κίνδυνο για να αρρωστήσεις. 1. Ασκήσεις Κέκγελ Ονομάζονται έτσι από τον γιατρό που τις επινόησε τον Dr. Κέγκελ. Σκοπός τους είναι να σφίξουν οι δύο βασικοί μύες που βρίσκονται κατά μήκος της μήτρας, τη στηρίζουν και την περιβάλουν. Οι μύες αυτοί ονομάζονται συχνά και μυικό τρίγωνο. Αν και έχουν συνδεθεί περισσότερο με τις γυναίκες, είναι σημαντικές και για τους άνδρες, γιατί βοηθούν στην ενδυνάμωση μιας ομάδας μυών που αποκαλούνται μύες του πυελικού εδάφους. Καθώς μεγαλώνουμε, αυτοί οι μύες μπορεί να αρχίσουν να αποδυναμώνουν. Αλλά η διατήρησή της ελαστικότητας τους έχει σημαντικά οφέλη. Η άσκηση έγκειται στο να κρατήσεις τους μύες αυτούς σφιγμένους για κάποια δευτερόλεπτα. Αρχικά κράτησέ τους μετρώντας μέχρι το 3. Στη συνέχεια χαλάρωσέ τους και μέτρα και πάλι μέχρι το 3. Κάνε 10 με 15 επαναλήψεις κάθε φορά. Για καλύτερα αποτελέσματα, κάνε το σετ τέσσερις έως πέντε φορές την ημέρα.

2. Ται Τσι (ή Τάι Τσι Τσουαν) Είναι μια κινεζική πολεμική τέχνη που συνδυάζει μια σειρά ήπιες κινήσεις (συχνά αποκαλούνται ρέουσες) που συνθέτουν μια μορφή διαλογισμού σε κίνηση. Η άσκηση εκτελείται αργά και με απαλές κινήσεις, απαιτεί υψηλό βαθμό συγκέντρωσης και δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην αναπνοή που πρέπει να είναι βαθιά. Το Τάι Τσι «είναι ιδιαίτερα ευεργετικό για τους ηλικιωμένους επειδή η ισορροπία είναι ένα σημαντικό συστατικό της φυσικής κατάστασης και η ισορροπία είναι κάτι που χάνουμε καθώς γερνάμε» σχολίασε σχετικά ο Lee. 3. Γυμναστική ενδυνάμωσης Στην πιο βασική της μορφή περιλαμβάνει τη χρήση βάρους. Το βάρος αυτό μπορεί να είναι το ίδιο σου το σώμα, ελεύθερα βάρη (όπως βαράκια), ζώνες με βαρίδια κλπ. Σχετικές έρευνες προτείνουν να κάνεις πολλές επαναλήψεις με ελαφριά βάρη ή το ακριβώς αντίθετο, εάν θέλεις να έχεις γυμνασμένους μυς.



4.Περπάτημα Μπορεί να ακούγεται ασήμαντο, αλλά το περπάτημα είναι θαυματουργό. Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι το περπάτημα για τουλάχιστον 30 λεπτά – ακόμη και σε μέτριο ή χαλαρό ρυθμό ωφελεί τον εγκέφαλο και το σώμα. Σε μια πρόσφατη μελέτη διαπιστώθηκε πως σε ενήλικες ηλικίας 60 έως 88 ετών, το περπάτημα για 30 λεπτά τέσσερις ημέρες την εβδομάδα για 12 εβδομάδες, ενίσχυσε τη μνήμη. Επίσης, μια ακόμη μελέτη έδειξε πως το περπάτημα 30 λεπτών μείωσε την κατάθλιψη. Ξεκίνησε για αρχή μια βόλτα των 10-15 λεπτών και φτάσε κάποια στιγμή να κάνεις πεζοπορία 30- 60 λεπτών. 5. Κολύμπι Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η τέλεια γυμναστική. Εκτός του ότι ασκείται ο κάθε μυς το σώματος, η κολύμβηση μπορεί να αυξήσει τους παλμούς, βελτιώνοντας την υγεία της καρδιάς, να προστατεύσει τον εγκέφαλο από την φθορά που έρχεται με το πέρασμα των χρόνων. Η επαφή με το νερό βοηθά στην καταπολέμηση του στρες, ενώ το κολύμπι είναι ό,τι καλύτερο για άτομα με αρθρίτιδες επειδή δεν σχετίζεται με βάρη. Οταν κολυμπάς τακτικά και τουλάχιστον για 30 έως 45 λεπτά κάθε φορά, είναι σαν να κάνεις αερόβια άσκηση. Θα σε βοηθήσει να αντιμετωπίσεις την κατάθλιψη, την κακή διάθεση και το άγχος σου. bovary loading…

