Οκτώβριος 18th, 2017

Πρόστιμα του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ), με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων, αλλά και αύξηση των ορίων ταχύτητας στις Εθνικές Οδούς προβλέπει ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.



Το νομοσχέδιο για τον νέο ΚΟΚ, που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, θα προβλέπει την επιβολή ενός προστίμου βάσης, το οποίο θα αυξάνεται στη συνέχεια με βάση τα οικονομικά στοιχεία του παραβάτη που θα αντλούνται μέσω του συστήματος ΤΑΧΙS, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών. Πιο αναλυτικά ο νέος ΚΟΚ θα προβλέπει: Πρόστιμα ανάλογα με το εισόδημα. Θα υπάρχει ένα αρχικό πρόστιμο που θα αυξάνεται για τους παραβάτες ανάλογα με τα εισοδήματά τους.

Οι παραβάσεις θα μπουν σε τρεις κατηγορίες. Μικρής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας.

Πρόστιμα για παραβάσεις που δεν συνδέονται με πρόκληση τροχαίων θα μειωθούν.

Θα υπάρξει αυστηρότητα στην αφαίρεση διπλώματος και πινακίδων κυκλοφορίας.

Θα υπάρχουν παραβάσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς που θα αντιμετωπίζονται μόνο με διοικητικές κυρώσεις, όπως είναι η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και του διπλώματος. Μεταξύ των παραβάσεων αυτών είναι η ομιλία των οδηγών στο κινητό τηλέφωνο, τ ρίψη του τσιγάρου από το παράθυρο του αυτοκινήτου, αλλά και η στάθμευση οχήματος σε διάβαση αναπήρων. Σήμερα η χρήση κινητού τιμωρείται με πρόστιμο 100 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για ένα μήνα.

Μετά τις δύο αφαιρέσεις της άδειας και του διπλώματος, που θα διαρκεί έναν με δύο μήνες, ο οδηγός θα πρέπει να ξαναδίνει εξετάσεις.

Με τον νέο ΚΟΚ θα αυξηθούν τα όρια ταχύτητας στις Εθνικές Οδούς στα 140 χιλιόμετρα την ώρα.

Θα καθιερωθούν ρυθμίσεις ΚΟΚ και σήματα για τα ποδήλατα.

Προβλέπονται ηλεκτρονικά συστήματα για την έκδοση πινακίδων και διπλωμάτων, για να «σπάσουν» τα κυκλώματα που λειτουργούν σε αυτόν τον τομέα με τα φορτηγά κ.ά. Τα πρόστιμα που ισχύουν σήμερα για βασικές παραβάσεις: Παράβαση Πρόστιμο Βαθμοί ποινής Υπέρβαση ορίου ταχύτητας έως 20 χλμ/ώρα 40 ευρώ – Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 20 – 30 χλμ/ώρα 100 ευρώ 5 Υπέρβαση ορίου ταχύτητας από 30 χλμ/ώρα και άνω. 350 ευρώ

Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες – Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη 700 ευρώ

Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 60 ημέρες/ στοιχείων οχήματος για 20 μέρες 9 Αντικανονικό προσπέρασμα 700 ευρώ

Αφαίρεση άδειας οδήγησης & στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 20 μέρες 7 Παραβίαση STOP – παραχώρησης προτεραιότητας 700 ευρώ

Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 20 μέρες 9 Αυτοσχέδιοι αγώνες 700 ευρώ Αφαίρεση άδειας για 30 μέρες 9 Επικίνδυνοι ελιγμοί 700 ευρώ

Αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 μέρες & στοιχείων κυκλοφορίας οχήματος για 10 μέρες 9 Παράνομη στάση – στάθμευση 40 με 150 ευρώ

Ανάλογα με την περίπτωση. Αφαίρεση άδειας κυκλοφορίας και στοιχείων οχήματος για 10 ημέρες Μέχρι 9 Μη χρήση ζώνης ασφαλείας Έως 350 ευρώ. Αφαίρεση άδειας 10 ημέρες 5 Αντικανονική συμπεριφoρά οδηγών προς τους χρήστες της Οδού 200 ευρώ 3 Υποχρέωση οδηγών για διευκόλυνση ΜΜΜ 100 ευρώ – Αντικανονική χρήση κινητού τηλεφώνου 100 ευρώ. Αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες 3 newsbeast loading…

