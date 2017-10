Οκτώβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Φανταζόμασταν ότι το να στέκεσαι όλη μέρα όρθια μπορεί να επηρεάζει τη στάση του σώματος, αλλά δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε σε τι βαθμό. Όλοι όσοι έχουν δουλέψει σε εργασιακά πόστα στα οποία απαιτείται να στέκονται όρθιοι έχουν έρθει αντιμέτωποι με τις συνέπειες της ορθοστασίας. Πρησμένα πόδια, πόνος στη μέση, ακόμα και στον αυχένα. Ένας χειροπράκτης μοιράστηκε στο Facebook κάτι πολύ πιο σοκαριστικό όμως.



Ο Hitesh Patel, ένας χειροπράκτης εναλλακτικής ιατρικής, έδειξε τι σημαίνει πραγματικά να εργάζεται κάποιος σε κομμωτήριο. Για την ακρίβεια μοιράστηκε τη φωτογραφία της πλάτης μιας γυναίκας πελάτισσας του η οποία είναι κομμώτρια και το ποστ του αυτή τη στιγμή κάνει το γύρο του κόσμου. «Οι χαρές του να δουλεύεις ως κομμώτρια», ξεκινάει το ποστ του με έντονα ειρωνική διάθεση φυσικά. «Το να κάθεσαι όρθιος και σκυμμένος προς τα εμπρός ενώ με το ένα χέρι κρατάς τη βούρτσα και με το άλλο το πιστολάκι για πολλές ώρες, επηρεάζει τόσο πολυ το σώμα και το μυικό σου σύστημα που ακόμα και το να κάτσεις φυσιολογικά γίνεται δύσκολο», γράφει στο ποστ με το οποίο θέλει να δείξει την αλλοίωση που έχει υποστεί η στάση του σώματός της πελάτισσας του. «Οι μύες σου αναπτύσσονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να συγκρατούν τα κόκκαλά σου σε μια αφύσικη θέση» γράφει ηο Patel. «Έτσι όταν, τελικά, προσπαθήσεις να καθίσεις σε μια φυσική, ουδέτερη θέση,συνειδητοποιείς ότι είναι αδύνατο», αναφέρει ο γιατρός που προσπαθεί να «ισιώσει» τις πλάτες των πελατών του. «Είναι μια κατάσταση που συμβαίνει συχνά σε ανθρώπους που εργάζονται όρθιοι και μάλιστα σε μια αφύσικη θέση, όπως οι κομμωτές, οι οδοντίατροι και οποιοσδήποτε δουλεύει με εξοπλισμό και πρέπει να σκύβει», εξηγεί.



«Η στατική θέση δημιουργεί ανισορροπία στους μυς και έτσι η στάση του σώματος αρχίζει και αλλοιώνεται, προκαλείται πόνος και αν ο ασθενής δε ζητήσει βοήθεια, αυτή η κατάσταση μπορεί να γίνει μόνιμη περιορίζοντας ανεπανόρθωτα τις κινήσεις του σώματος μας». Ο ίδιος εφαρμόζει μια θεραπεία κινεζικής προέλευσης που ονομάζεται gua sha για να επαναφέρει τους μυς στην αρχική τους θέση. Τους τραβάει και τους τεντώνει με πολύ συγκεκριμένες κινήσεις ώστε να ευθυγραμμίσει τη σπονδυλική στήλη. Την επόμενη φορά που θα γίνετε γκρινιάρα με τον κομμωτή ή την κομμώτρια σας, απλώς θυμηθείτε αυτές τις εικόνες για να δείτε τι μπορεί να υφίσταται εκείνος (ή εκείνη) ώστε εσείς να μπορείτε να έχετε υγιή και όμορφα μαλλιά. bovary loading…

