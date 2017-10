Οκτώβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Τα αγαθά της φύσης δίνουν την απάντηση σε κάθε ανάγκη του οργανισμού μας. Βοηθούν το ανοσοποιητικό σύστημα να οχυρωθεί, δίνουν την απαραίτητη ενέργεια που απαιτείται για να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις της καθημερινότητας, μπορούν να μας προστατεύσουν από ασθένειες και να φανούν ευεργετικά στην προσπάθεια για αποτοξίνωση και απώλεια βάρους.



Η φθινοπωρινή, διατροφική ομάδα των λαχανικών έχει δυνατά «όπλα» που μπορούν να ενισχύσουν αποτελεσματικά τον οργανισμό μας και να βοηθήσουν θεαματικά στο αδυνάτισμα ή τη διατήρηση του βάρους. Ένα λαχανικό με ελάχιστες θερμίδες, πλούσιο σε νερό, φυτικές ίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία και αντιοξειδωτικά και χαμηλό σε λιπαρά είναι ιδανικό για την καύση του λίπους στο σώμα: οι ευεργετικές ιδιότητές του πολυάριθμες. Πηγή βιταμίνης Α και C, φυλλικού οξέος, φωσφόρου, θείου, καλίου, νατρίου και μαγνησίου, το λάχανο συνίσταται σε άτομα που υποφέρουν από βρογχίτιδα, ισχιαλγίες, ρευματισμούς, άσθμα και βραχνάδα και βοηθά με φυσικό τρόπο στην αυπνία. Το λάχανο είναι ιδανικό για την αντιμετώπιση της ακμής και της λιπαρότητας του δέρματος. Το θείο που περιέχει βοηθά την κερατίνη και μας χαρίζει υγιή νύχια και μαλλιά.



Το λάχανο έχει ελάχιστες θερμίδες (λιγότερες από 30 ανά φλιτζάνι), και λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς του σε φυτικές ίνες μπορεί να προκαλέσει γρήγορα το αίσθημα κορεσμού. Το λάχανο εμποδίζει την μετατροπή των υδατανθράκων και της ζάχαρης σε λίπος στο σώμα και βοηθά στη διάλυσή του στον οργανισμό μας. Η συχνή κατανάλωσή του διευκολύνει τη ροή του αίματος λόγω της περιεκτικότητάς του σε κάλιο (που βοηθά στο άνοιγμα των αιμοφόρων αγγείων). Να θυμάστε ότι το λάχανο είναι προτιμότερο να μαγειρεύεται στον ατμό και ο χρόνος βρασμού του να είναι περιορισμένος. Ετσι δεν θα χάνεται μεγάλο ποσοστό των θρεπτικών ουσιών του.

