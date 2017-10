Οκτώβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Το νέο ηλεκτρικό e-Golf, με σημαντικά μεγαλύτερη αυτονομία από τον προκάτοχό του, αποτελεί το πρώτο και πιο σημαντικό βήμα της νέας στρατηγικής της Volkswagen και είναι το όχημα που δείχνει το μέλλον της αυτοκίνησης. Αυτονομία- φόρτιση- απόδοση Η μεγαλύτερη κατά 50% αυτονομία, μέχρι 300 χιλιόμετρα (New European Driving Cycle- NEDC) επιτυγχάνεται χάρη στη νέα μπαταρία ιόντων λιθίου των 35,8 kWh, καθιστώντας στην πράξη την ηλεκτροκίνηση πιο ρεαλιστική από ποτέ. Σε συνδυασμό με τη δυνατότητα βέλτιστης διαχείρισης ενέργειας και αυτονομίας, με την επιλογή ανάμεσα σε διαφορετικά προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Eco+), το νέο e-Golf είναι ιδανικό για καθημερινή χρήση. Σε σημείο φόρτισης συνεχούς ρεύματος (DC) η μπαταρία φορτίζεται κατά 80% σε διάστημα 45 λεπτών ενώ απαιτούνται λιγότερες από 6 ώρες για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας σε Wallbox εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) 7,2kW.



Ο εξελιγμένος ηλεκτροκινητήρας αποδίδει 136 PS (100 Kw). Το 0-80 χλμ./ ώρα ολοκληρώνεται σε 6,9’’ και το 0-100 χλμ./ ώρα σε 9,6’’ ενώ η μέγιστη ταχύτητα έχει αυξηθεί στα 150 χλμ./ ώρα. Η μέση κατανάλωση ενέργειας διατηρείται στις 12,7 kWh/ 100 χλμ. Ασφάλεια Το νέο e-Golf εξοπλίζεται με τα πλέον προηγμένα, ευφυή συστήματα υποβοήθησης και ημι-αυτόνομης οδήγησης: Σύστημα επιτήρησης περιβάλλοντος χώρου Front Assist με City Emergency Braking και λειτουργία αναγνώρισης πεζών

Σύστημα υποβοήθησης Emergency Assist που αναλαμβάνει μέρος της διεύθυνσης του οχήματος σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

Σύστημα υποβοήθησης κατά την κυκλοφοριακή συμφόρηση Traffic Jam Assist το οποίο διατηρεί το αυτοκίνητο στη λωρίδα κυκλοφορίας και ελέγχει αυτόματα το γκάζι και το φρένο ακολουθώντας το προπορευόμενο όχημα με ταχύτητα έως 60km/h.

Ενεργό σύστημα υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας κυκλοφορίας Lane Assist

Αισθητήρα Τυφλού Σημείου Blind Spot Monitor

Προειδοποίηση κίνησης πίσω Rear Traffic Alert

Σύστημα διαρκώς προσαρμοζόμενου φωτισμού μεγάλης σκάλας Dynamic Light Assist Διαδραστικό e-Golf Tο νέο e-Golf είναι παγκοσμίως το πιο εξελιγμένο αυτοκίνητο μηδενικών εκπομπών ρύπων αναφορικά με τα συστήματα Ενημέρωσης & Ψυχαγωγίας. Στον βασικό του εξοπλισμό διαθέτει τo κορυφαίο σύστημα Infotainment Discover Pro, με έγχρωμη οθόνη αφής 9,2’’ και λειτουργία ανέπαφου χειρισμού Gesture Control. Με τις πρωτοποριακές Mobile Online Yπηρεσίες Car-Net της Volkswagen, το νέο e-Golf είναι περισσότερο συνδεδεμένο από ποτέ. Guide & Inform

Security & Service

Κλήση έκτακτης ανάγκης Emergency Call Service Car Net e-Remote που παρέχει εύκολη πρόσβαση από τον υπολογιστή ή το smartphone στις κύριες λειτουργίες του οχήματος: διαχείριση μπαταρίας, προγραμματισμό ώρας αναχώρησης, ρύθμιση του κλιματισμού, ενημέρωση για την κατάσταση του οχήματος κ.α.



Ο πλήρως ψηφιακός και διαδραστικός πίνακας οργάνων Active Info Display απεικονίζει τις εξειδικευμένες ενδείξεις του πίνακα οργάνων του e-Golf (μετρητή ενέργειας, επίπεδο ανάκτησης ενέργειας, επίπεδο φόρτισης κτλ.) ενώ ανάλογα με τις ανάγκες μπορούν να ενσωματωθούν επιπλέον πληροφορίες όπως για την πλοήγηση ή τα συστήματα υποβοήθησης. Σχεδίαση Χαρακτηριστικά στοιχεία σχεδίασης διαφοροποιούν την αμιγώς ηλεκτροκίνητη έκδοση στη γκάμα του Golf. Ο ειδικής σχεδίασης εμπρός προφυλακτήρας με τα φώτα ημέρας σε χαρακτηριστικό σχήμα «C», η διακοσμητική γραμμή σε μπλε χρώμα στα φώτα LED και τη γρίλια ψυγείου, οι ειδικής σχεδίασης ζάντες αλουμινίου 16’’ και τα σχεδιαστικά στοιχεία σε μπλε χρώμα στο εσωτερικό. Το νέο e-Golf είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά, με τιμή από 38.800€. iefimerida loading…

