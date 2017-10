Οκτώβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τηρώντας την υπόσχεσή μας ως ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ , για την συνεχή επαφή με τους πολίτες, την διάθεσή μας για την λογοδοσία των πεπραγμένων, αλλά και την συνεχή διαβούλευση για τον σχεδιασμό των μελλοντικών πολιτικών, της χώρας και του τόπου μας, πραγματοποιήσαμε την Τρίτη 16 Οκτωβρίου σειρά επαφών και εκδηλώσεων με την παρουσία του Υφυπουργού κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Τάσο Πετρόπουλο και τον βουλευτή Γρεβενών Χρήστο Μπγιάλα. Νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε για την θερμή υποδοχή τους προισταμένους και τα στελέχη των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ και του ΟΑΕΔ Γρεβενών, το Εργατικό Κέντρο Γρεβενών, το Δήμο Γρεβενών και όλους τους πολίτες που συμμετείχαν και μας τίμησαν με την παρουσία τους κατά την βραδινή εκδήλωση.

Με αφορμή την παρουσία του Υφυπουργού κοινωνικών ασφαλίσεων κ. Πετρόπουλου και σε συνδυασμό με τις από καιρό συνεχείς προσπάθειες του ΣΥΡΙΖΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και του βουλευτή Χρήστου Μπγιάλα, αυτά που ανακοινώθηκαν συμπυκνώνονται στα εξής: Βρίσκεται στο τελικό στάδιο και στην υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος η επανίδρυση του τμήματος ΣΕΠΕ (σώμα επιθεώρησης εργασίας) στα Γρεβενά, το οποίο είχε καταργηθεί και συγχωνευτεί με το τμήμα της Κοζάνης το 2014. H επανίδρυση επαναφέρει το αίσθημα ασφάλειας στους εργαζόμενους και διευκολύνει τους εργοδότες που τώρα αναγκάζονται να πηγαίνουν στην Κοζάνη προκειμένου να εξυπηρετηθούν.

Συνεχίζονται με γοργούς ρυθμούς όλες οι απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται σε επίπεδο Ευρωπαϊκών υπηρεσιών και υπηρεσιών του Υπουργείου προκειμένου να επαναδημοπρατηθεί το έργο των εργατικών κατοικιών και να ολοκληρωθεί αυτό το σύγχρονο γεφύρι της Άρτας, ταυτόχρονα και με βάση τις ήδη ευνοϊκότερες ρυθμίσεις που έχουν νομοθετηθεί και άλλες που θα υπάρξουν να τελειώσει αυτό το μαρτύριο της σταγόνας για τους δικαιούχους των κατοικιών.

Προανήγγειλε ότι κατόπιν στου κλεισίματος της συμφωνίας με τους θεσμούς θα υπάρξει η δυνατότητα ένταξης στον εξωδικαστικό συμβιβασμό μόνο με τις οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων.

Στόχος του Υπουργείου είναι η απόδοση όλων των συντάξεων που εκκρεμούν μέχρι τον Ιούνιο του 2018, ενώ από το 2015 μέχρι τώρα έχουν αποδοθεί 290000 νέες συντάξεις.

Υπάρχει σημαντική αύξηση στην εισπραξιμότητα οφειλών από παλαιότερα χρέη περίπου στα 120 εκατομμύρια Ευρώ από τα 70 εκ που είχαν προϋπολογιστεί κι αυτό σύμφωνα με τον Υφυπουργό οφείλεται στην βελτίωση του οικονομικού κλίματος.

Η δομή ΕΦΚΑ Δεσκάτης θα παραμείνει στη Δεσκάτη για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της. Γραφείο Τύπου Ν.Ε. ΣΥΡΙΖΑ Γρεβενών

