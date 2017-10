Οκτώβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κατασχέθηκαν -107- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη και χρηματικό ποσό -6.025- ευρώ



Συνελήφθησαν την Δευτέρα (16-10-2017) το βράδυ στην Πτολεμαΐδα, από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας, τρεις (3) ημεδαποί, μία 19χρονη γυναίκα και δυο (2) άνδρες, 20 και 24χρόνων, για διακίνηση-κατοχή κάνναβης και για παράνομη οπλοκατοχή, κατά περίπτωση. Συγκεκριμένα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 20χρονο, βρέθηκε ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης -13- γραμμαρίων, την οποία όπως πρόεκυψε είχε προμηθευτεί νωρίτερα από τον 24χρονο, έναντι χρηματικού ποσού. Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 24χρονου στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν να κατέχουν από κοινού ο ανωτέρω με την 19χρονη: -94- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

-1- ζυγαριά ακριβείας,

-1- μεταλλικό τρίφτη και

-2- κινητά τηλέφωνα, ενώ επιπλέον στην κατοχή του 24χρονου βρέθηκαν -3- ξίφη και το χρηματικό ποσό των -6.025- ευρώ.

Συνολικά κατασχέθηκαν -107- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, χρηματικό ποσό -6.025- ευρώ, -1- ζυγαριά ακριβείας, -1- μεταλλικός τρίφτης και -2- κινητά τηλέφωνα. Προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Ασφάλειας Εορδαίας, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

