Οκτώβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Ο Σι Τζινπίνγκ μπορεί να μιλούσε για μια νέα εποχή στην Κίνα, αλλά οι κάτοικοι της χώρας ενδιαφέρονταν περισσότερο για το πώς ξανάνιωσε ο 91χρονος που καθόταν δίπλα του. Ηταν ο πρώην πρόεδρος της Κίνας, Τσιανγκ Ζεμίν, ο οποίος επανεμφανίστηκε δημόσια έπειτα από καιρό και ενώ οργίαζαν οι φήμες ότι είχε πεθάνει. Κατά τη διάρκεια της τρίωρης ομιλίας του Σι Τζινπίνγκ, στο συνέδριο του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, οι χρήστες των social media στη χώρα δεν σταματούσαν να εκφράζουν την έκπληξή τους για το γεγονός ότι ο Τσιανγκ Ζεμίν όχι απλά είναι ακόμη ζωντανός, αλλά φαινόταν να έχει ξανανιώσει! «Φαίνεται ολοένα και νεότερος κάθε φορά που τον βλέπω», έγραψε κάποιος. «Αναρωτιέμαι πόσες μεταμοσχεύσεις οργάνων έκανε για να καταφέρει να πάει εκεί», έγραψε κάποιος άλλος. «Πρέπει να μάθουμε το μυστικό του για τη μακροζωία, ανήκει στον κόσμο!», ήταν το σχόλιο ενός ακόμη χρήστη των social media.



Πέρα από αυτούς όμως, ούτε και ο Τσιανγκ Ζεμίν φάνηκε να εντυπωσιάζεται με τα όσα έλεγε ο σημερινός πρόεδρος της χώρας. Προσπάθησε να διαβάσει το κείμενο της ομιλίας με έναν μεγεθυντικό φακό, αλλά την περισσότερη ώρα χασμουριόταν, έξυνε το κεφάλι του και κοιτούσε διαρκώς το ρολόι του. Εξαιτίας της προχωρημένης ηλικίας του, ο 91χρονος σπάνια εμφανίζεται δημόσια, με αποτέλεσμα συχνά να κυκλοφορούν φήμες ότι έχει πεθάνει. Διετέλεσε πρόεδρος της Κίνας από το 1993 και για μία δεκαετία, ενώ το παρατσούκλι του ήταν «βάτραχος», επειδή χαμογελά πλατιά.

