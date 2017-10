Οκτώβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Σε κάθε κουζίνα υπάρχει και λίγη λαδόκολλα για τις μέρες που θέλουμε να μαγειρέψουμε κάτι συγκεκριμένο. Πέρα, όμως, από τη μαγειρική, μπορεί να αποτελέσει εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για διάφορες δουλειές εκτός κουζίνας.



Δείτε παρακάτω μερικές χρήσιμες ιδέες… 1. Κόψτε ένα κομμάτι λαδόκολλα και τυλίξτε το γύρω από μια υγρή σφουγγαρίστρα για να αφαιρέστε τους ρύπους και τη σκόνη εύκολα και αποτελεσματικά ακόμα και από τα πιο βρώμικα σημεία του σπιτιού. 2. Κάντε τους νιπτήρες, το ντους, τα φωτιστικά ή άλλες μεταλλικές επιφάνειες του σπιτιού να λάμψουν περνώντας τα με λαδόκολλα. Αυτή η πρακτική έχει κι ένα ακόμα όφελος: η λαδόκολλα δημιουργεί στην επιφάνειά τους ένα λεπτό φιλμ το οποίο δρα προστατευτικά κατά της υγρασίας.



3. Η λύση αν φρακάρει η πόρτα σας. Πάρτε ένα κομμάτι λαδόκολλα και τρίψτε με αυτό την επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με την πόρτα για να βάλετε τέλος σε αυτό το ενοχλητικό πρόβλημα. 4. Κρατήστε τα ντουλάπια της κουζίνας καθαρά από σκόνη καλύπτοντας το επίπεδο πάνω μέρος τους με λαδόκολλα. Μην ξεχνάτε να ανανεώνετε τη λαδόκολλα κάθε 2 μήνες. baby loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 18th, 2017 at 13:03 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.