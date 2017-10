Οκτώβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Γιορτάζεται μαζί με τη μνήμη του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου Η Ελληνική Αστυνομία γιορτάζει στις 20 Οκτώβριου την «ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ», μαζί με τη μνήμη του Προστάτη του Σώματος, Μεγαλομάρτυρα Αγίου Αρτεμίου. Σημειώνεται ότι η «ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» θεσπίστηκε από την Πολιτεία ως αναγνώριση του έργου και της προσφοράς της Ελληνικής Αστυνομίας στο κοινωνικό σύνολο. Στο πλαίσιο του εορτασμού έχουν προγραμματιστεί εκδηλώσεις, οι οποίες θα κορυφωθούν με την κεντρική εκδήλωση στην Εθνική Λυρική Σκηνή, στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, την 19:30 ώρα της 20 Οκτωβρίου, παρουσία της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Σώματος.

Επιπλέον το πρωί της ίδιας ημέρας θα τελεστεί Θεία Λειτουργία – Δοξολογία στον Ιερό Ναό Παμμεγίστων Ταξιαρχών, όπου την παραμονή θα τελεστεί Πανηγυρικός Εσπερινός, μετά αρτοκλασίας και περιφορά της Ιερής Εικόνας του Αγίου Αρτεμίου. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων έχουν προγραμματιστεί ακόμα: από σήμερα έως και 20 Οκτωβρίου, πανελλαδική εθελοντική αιμοδοσία του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας για την Τράπεζα αίματος του Σώματος. Οι μισές από τις φιάλες αίματος, που θα συγκεντρωθούν, θα διατεθούν σε παιδιά με μεσογειακή αναιμία, και από αύριο έως και 20 Οκτωβρίου, σε χώρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έκθεση ζωγραφικής με έργα του αστυνομικού και πολιτικού προσωπικού, σε συνεργασία με το Ελληνικό Εθνικό Τμήμα της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών (ΙΡΑ). Επιπλέον, έχει προγραμματιστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη η συγκέντρωση, από το προσωπικό των Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας σε όλη τη χώρα, τροφίμων και αναλώσιμων ειδών πρώτης ανάγκης, τα οποία θα διατεθούν για τις ανάγκες των παιδιών που στηρίζονται από το «Χαμόγελο του Παιδιού». Τέλος, στο πλαίσιο του εορτασμού της «ΗΜΕΡΑΣ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ» θα πραγματοποιηθούν επίσημες δοξολογίες και εκδηλώσεις στις έδρες όλων των Διευθύνσεων Αστυνομίας της χώρας.

