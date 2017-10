Οκτώβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Απορίες για την ανακοίνωση της αναβάθμισης των F-16 δια στόματος Ντόναλντ Τραμπ και το «τιμολόγιο» των 2,4 δισ. δολαρίων που γνωστοποιήθηκαν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού εκφράζουν από το πρωί κύκλοι των Βρυξελλών. Ευρωπαϊκές πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων για το θέμα των F-16 δήλωσαν το μεσημέρι της Τετάρτης ότι «ασφαλώς θα πρέπει να συζητηθούν οι δημοσιονομικές λεπτομέρειες, στο πλαίσιο του προγράμματος».



«Η δαπάνη επιβαρύνει και το χρέος» δήλωναν χαρακτηριστικά. Οι ίδιες πηγές υπογράμμισαν επίσης, ότι το ζήτημα αυτό δεν είχε συζητηθεί ως τώρα ούτε καν ως σχέδιο. Νωρίτερα σήμερα, δημοσιογράφοι ρώτησαν άλλες ευρωπαϊκές πηγές εάν τέτοιες αμυντικές συμφωνίες προϋποθέτουν συμφωνία με τους θεσμούς. «Οι δημοσιονομικές επιπτώσεις, σίγουρα ναι» έλεγαν με νόημα οι εν λόγω πηγές. Από τις πρώτες υπογραφές στο τρίτο Μνημόνιο το καλοκαίρι του 2015, είχε προκαλέσει απορία στο ευρωπαϊκό στρατόπεδο, για ποιόν λόγο η αριστερή κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε προτιμήσει περικοπές αμυντικών δαπανών- χωρίς να θίγεται το αξιόμαχο των Ενόπλων Δυνάμεων- αντί περικοπών στις συντάξεις. Ως συμβιβαστική λύση για τη διατήρηση της ενδοκυβερνητικής ηρεμίας, στον Προϋπολογισμό που κατατέθηκε το Φθινόπωρο εκείνης της χρονιάς, είχε προβλεφθεί “ψαλίδι” 500 εκατ. Ευρώ στο τέλος της διετίας, που θα εξασφαλιζόταν κυρίως από τον εξορθολογισμό λειτουργικών δαπανών του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.



Οι μήνες πέρασαν, αλλά οι δανειστές δεν έβλεπαν φως στο τούνελ, ενώ και στο ΓΛΚ δεν έκρυβαν την ενόχληση τους για την απροθυμία του αρμόδιου υπουργείου να τηρήσει τις μνημονιακές δεσμεύσεις που είχε αναλάβει, την ώρα που διαμαρτυρόταν για το «πάγωμα» των μισθολογικών προαγωγών. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο Μεσοπρόθεσμο, όπου τα 500 εκατ. ευρώ έχουν κάνει… φτερά. Ανατρέχοντας κανείς στο σχετικό Πίνακα, θα διαπιστώσει ότι η εξοικονόμηση δαπανών από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι 0 ευρώ για το 2015, 5 εκατ. Ευρώ για το 2016 και το 2017, 52 εκατ. Ευρώ για το 2018 και 30 εκατ. Ευρώ ως το 2021. Αναμφίβολα, ένα μέρος της εξοικονόμησης 118 εκατ. Ευρώ από το «πάγωμα» της μισθολογικής ωρίμανσης στα ειδικά μισθολόγια, αφορά στις Ένοπλες Δυνάμεις, αλλά σε καμία περίπτωση δεν ήταν αυτή η στόχευση των 500 εκατ. Ευρώ της αρχικής πρόβλεψης. Εν αναμονή των λεπτομερειών της νέας συμφωνίας, που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος και των ενδεχόμενων αντιδράσεων από τους Θεσμούς, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ελληνική κυβέρνηση με το Μεσοπρόθεσμο έχει δεσμευθεί για «οροφή» δαπανών 3,290 δισ ευρώ ως το 2021 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκ των οποίων τα 530 εκατ. Ευρώ αφορούν σε εξοπλιστικά προγράμματα. Υπενθυμίζεται ότι με ειδική Έκθεση που είχε διαρρεύσει στους F.T. την Άνοιξη του 2015, οι Ευρωπαίοι είχαν καυτηριάσει το υψηλό επίπεδο αμυντικών δαπανών στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ- στη 2η θέση των μελών του ΝΑΤΟ μετά από τις ΗΠΑ- και είχαν προτείνει μέτρα για τον περιορισμό τους, που είχαν προκαλέσει αντιδράσεις εντός της κυβέρνησης. Μεταξύ άλλων είχε προταθεί η μείωση της στρατιωτικής θητείας, ο προσανατολισμός σε μικρότερο και επαγγελματικό στρατό, η χρήση της νέας τεχνολογίας (drones) για τη φύλαξη των συνόρων iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 18th, 2017 at 18:15 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.