Οκτώβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Θέλεις να αδυνατίσεις, αλλά δυσκολεύεσαι επειδή πεινάς πιο συχνά από τις φορές που είναι να φας; Σου έχουμε καλά νέα! Μέχρι στιγμής γνωρίζαμε ότι είναι σημαντικό να κάνουμε τουλάχιστον 2 κυρίως γεύματα μέσα στην ημέρα και 2 πιο μικρά, ώστε να κρατάμε το μεταβολισμό μας σε εγρήγορση και, τελικά, να έχουμε πιο γρήγορα και πιο σίγουρα αποτελέσματα. Τώρα, μια νέα έρευνα έρχεται να μας πει ότι πρέπει να τρώμε ακόμα περισσότερες φορές μέσα στην ημέρα! Και συγκεκριμένα 6! Σύμφωνα με μελέτη του Τμήματος Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, έξι γεύματα (αντί για τρία ή λιγότερα) είναι αυτά που μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αυτό γιατί τρώγοντας συχνά βοηθάτε τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα να σταθεροποιηθούν και κατ’ επέκταση μειώνετε το αίσθημα της πείνας.



Στην έρευνα που συμμετείχαν 47 παχύσαρκα άτομα τα οποία έπασχαν από διαβήτη και από προδιαβήτη (μειωμένη αντοχή στη γλυκόζη). Για 24 εβδομάδες ακολούθησαν μια ειδικά μελετημένη διατροφή. Τις πρώτες 12 εβδομάδες έτρωγαν έξι φορές μέσα στη μέρα και τις υπόλοιπες 12 εβδομάδες τρεις φορές τη μέρα. Να σημειώσουμε πως και τις δύο φόρες, οι θερμίδες που λάμβαναν μέσα στη μέρα ήταν ίδιες ανεξάρτητα από τον αριθμό των γευμάτων. Παράλληλα, έγινε αιμοληψία από όλους για να μετρηθούν τα επίπεδα γλυκόζης και ινσουλίνης ενώ ανά δύο εβδομάδες καταγραφόταν το βάρος των συμμετεχόντων, το αίσθημα της πείνας και η επιθυμία τους να φάνε. Τα αποτελέσματα της έρευνας, η οποία παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μελέτη του Διαβήτη στη Λισαβόνα, έδειξαν ότι όσοι διαβητικοί έτρωγαν έξι φορές τη μέρα, εμφάνισαν μείωση στο δείκτη της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης(HbA1c) και είχαν βελτιωμένα επίπεδα σακχάρου. Μείωση παρατηρήθηκε και στην επιθυμία για φαγητό.



«Τα ευρήματα αυτά μας δείχνουν ότι η συχνή κατανάλωση γευμάτων,ανά τακτά χρονικά διαστήματα, μπορεί να γίνει αρωγός για ασθενείς με παχυσαρκία και διαβήτη ή προδιαβήτη, ιδίως εκείνους που κάνουν δίαιτες σπανίως ή ανεπιτυχώς», αναφέρουν οι ερευνητές, επικεφαλής των οποίων ήταν η Δρ. Αιμιλία Παπακωνσταντίνου. Σε κάθε περίπτωση, το μόνο σίγουρο είναι πως για να αδυνατίσετε δεν πρέπει να μένετε χωρίς φαγητό! bovary loading…

