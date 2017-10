Οκτώβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Νέες αποτυπώσεις στις λευκές σελίδες της Τοπικής μας Ιστορίας με την εμβριθή έρευνα, στα Οθωμανικά Ιστορικά Αρχεία, του διδάκτορα στο τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Κωνσταντίνου Καμπουρίδη Την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017,στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, διοργανώθηκε στα πλαίσια των εκδηλώσεων «Ελευθέρια 2017», από τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών, με τη στήριξη του Δήμου Γρεβενών, της Τοπικής Κοινότητας Γρεβενών, και της Χορωδίας «Λίγεια», η εκδήλωση ιστορικής ανασκόπησης και έρευνας με τίτλο: «Η περιοχή των Γρεβενών μέσα από Οθωμανικές ιστορικές πηγές», με κεντρικό ομιλητή τον διδάκτορα στο τμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, Κωνσταντίνο Καμπουρίδη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και χαιρέτησαν ο Μητροπολίτης Γρεβενών, Σεβασμιότατος κκ Δαυίδ, ο Δήμαρχος Γρεβενών, Δασταμάνης Γεώργιος και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Γρεβενών Πουρνάρας Στέργιος. Ο Διευθυντής της Βιβλιοθήκης στην εισαγωγική του ομιλία, τόνισε τους λόγους για τη σκοπιμότητα της εκδήλωσης:

«Η Βιβλιοθήκη «καθ’ ύλη» αρμόδια, ως κιβωτός της Ιστορίας του Τόπου, έχει στην αποστολική της ευθύνη να προστρέξει σ’ όλες εκείνες τις πηγές και τις αναφορές που έχουν σχέση με την τοπική μας ιστορία. Να τις συλλέξει, να τις ταξινομήσει και να τις διατηρήσει στο ταξίδι του Τόπου μας στους επόμενους σταθμούς του!…. Ένας Τόπος διαμορφώνει το δυναμικό του παρόν, όταν γνωρίζει το ιστορικό του παρελθόν!… Μέριμνα μας λοιπόν η καταγραφή και η τεκμηρίωση της Τοπικής Ιστορίας. Το παρόν αποτελεί προέκταση του παρελθόντος!… Τα παρελθόντα γεγονότα ενός Τόπου αποτελούν και συνθέτουν την Ιστορία του. Η γνώση της Ιστορίας διαμορφώνει την ταυτότητα του Τόπου και των πολιτών. Όσο καλύτερα γνωρίζουμε την ιστορία μας τόσο καλύτερα ανελίσσεται η πολιτιστική και πολιτισμική μας ταυτότητα !… Γιατί, μέσα από τη συσσωρευμένη εμπειρία θα γνωρίσουμε αυτά που δεν πρέπει να κάνουμε, για να είμαστε παρόντες στις προκλήσεις του μέλλοντος!… Ο ολιγάνθρωπος Τόπος μας δεν έτυχε της επιμελούς ανασκαφής για τον εξ-ιονισμένο πολιτισμό της κλασικής εποχής του!… Αλλά και στις κατοπινές εποχές που ακολούθησαν, έχουν επί-συσσωρευτεί τόνοι από άγνοια. Αυτή την άγνοια θα προσπαθήσουμε σήμερα να την ανασύρουμε, για να φέρουμε στο φώς τη γνώση, δίνοντας ιστορική ορατότητα στο μακρινό μας παρελθόν!… Ο Τόπος μας κατακτάται από τους Οθωμανούς το 1385 περίπου και έτσι μπαίνουμε στα σκοτεινά χρόνια της αιχμαλωσίας, του εξανδραποδισμού, του εξωμοτισμού, των σπαχήδων και του εξισλαμισμού!… Ο πιο σημαντικός σταθμός για την Τοπική μας Ιστορία, η πιο μεγάλη ημέρα, ήταν η πρώτη ημέρα της Ελευθερίας, η 13η Οκτωβρίου του 1912. Η ημέρα αυτή, είναι η πρώτη, είναι η αρχή, είναι η ημέρα της εθνικό- τοπικής μας αυτοπραγμάτωσης και του προσδιορισμού των επομένων εξελίξεων…. Αυτή την ημέρα γιορτάζουμε σήμερα! Την ημέρα της Ελευθερίας!… Η Ελευθερία, ατομική και εθνική είναι φορτισμένη , ούτως η άλλως, με την νοηματική της αξία. Παίρνει όμως επιπρόσθετο νοηματικό και συναισθηματικό βάρος και αξία, όταν γνωρίζουμε τα χρόνια που προηγήθηκαν για τον Τόπο μας!… Για τον λόγο αυτόν, επετειακά, προγραμματίσαμε για να μιλήσουμε για τα Γρεβενά του 16ου αιώνα!… Ο Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, με το νυστέρι του ερευνητή έχει χαράξει και έχει αποσκεπάσει την άγνοια που έχει επικαθήσει στις συνθήκες που επικρατούσαν 200 χρόνια μετά την οθωμανική επικράτηση και 200 χρόνια πριν την απελευθέρωση του Τόπου μας. Ο Κωνσταντίνος Καμπουρίδης, είναι διδάκτορας του ΑΠΘ, στο Tμήμα Ιστορίας- Αρχαιολογίας. Έχει διδάξει στο Tμήμα Ιστορίας- Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Μετά από ενδελεχή και επίπονη έρευνα στα Οθωμανικά Αρχεία μας μετέφερε τη γνώση για τις συνθήκες (κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές) που επικρατούσαν κατά τον 16ο αιώνα στην περιοχή των Γρεβενών. Με την όμορφη εξιστόρηση του, χάραξε τοπωνύμια, δρόμους και ιστορικά γεγονότα και εμπλούτισε τις λευκές σελίδες της Τοπικής μας Ιστορίας. Όλο το ακροατήριο αισθάνθηκε με τη λήξη της εκδήλωσης ότι απέκτησε γνώσεις πολύτιμες για την Ιστορία του Τόπου μας. Την εκδήλωση διάνθισε με την παρουσία της η χορωδία «Λύδια», η οποία φόρτισε το συναίσθημα μας με τρία παραδοσιακά τραγούδια της ευρύτερης περιοχής και της περιοχής των Γρεβενών. Οι στενάζοντες πρόγονοι μας σχημάτισαν σε στίχους και τραγούδι τα βάσανά τους και τις ηρωικές τους εξεγέρσεις: Το πρώτο ήταν αφιερωμένο στα σκοτεινά χρόνια του παιδομαζώματος, που το Δέλβινο και η Τσαμουριά αρνούνται να δώσουν τα παιδιά τους στο Σουλτάνο και τον Αγά. Το δεύτερο ήταν αφιερωμένο στον κλεφταρματωλό των Γρεβενών, τον Γιώργο Τόσκα. Και το τρίτο, «Κι εσείς βουνά των Γρεβενών» ήταν αφιερωμένο στο μεγάλο επαναστάτη των Γρεβενών, Θεόδωρο Ζιάκα. Ήταν μια εκδήλωση που άφησε ανεξίτηλη την αποτύπωση της στη μνήμη της πόλης των Γρεβενών. Για την επιτυχία της εκδήλωσης συνέβαλαν οι Ταρλατζή Θεολογία, Κόπανου Γεωργία, Προύφα Ευαγγελία και Σταύρος Χασπερίδης. Ζαγκανίκας Σίμος

