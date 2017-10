Οκτώβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο πλαίσιο κατάρτισης τοπικού σχεδίου (Κανονιστική Απόφαση) του ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ για την “ΥΠΑΙΘΡΙΑ ΔΙΑΦΗΜIΣΗ” , πραγματοποιείται δημόσια διαβούλευση.

Το σχέδιο του κανονισμού έχει αναρτηθεί για διαβούλευση στην κεντρική ιστοσελίδα του Δήμου (www.dimosgrevenon.gr ).

Απόψεις,προτάσεις και επισημάνσεις μπορούν να διατυπώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση Papageorgs@gmail.com , καθώς και εγγράφων επιστολών προς το Τμημα Οικονομικής Ανάπτυξης ( Γραφείο αδειοδοτήσεων και εμπορικών δραστηριοτήτων) μέχρι την Τρίτη 31/10/2017 . Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Γρηγόριος Φαρμάκης

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 18th, 2017 at 16:45 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.