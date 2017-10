Οκτώβριος 18th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Συνελήφθη την Δευτέρα (16-10-2017), το μεσημέρι στα Γρεβενά από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε) του Τμήματας Ασφάλειας Γρεβενών, 19χρονος ημεδαπός για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών.

Ειδικότερα, κατόπιν κατάλληλης αξιοποίησης στοιχείων σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στον 19χρονο και στη συνέχεια στην οικία του στα Γρεβενά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη βάρους -17- γραμμαρίων καθώς και σύνεργα χρήσης κάνναβης.

