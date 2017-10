Οκτώβριος 18th, 2017 by Σταματίνα

Με ένα «καρφί» απάντησε στις χτεσινές δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τα περί αμερικανικής στήριξης στην Ελλάδα στο ζήτημα του χρέους, ο Γερμανός κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Ζάιμπερτ.



Κληθείς να σχολιάσει ο κ. Ζάιμπερτ είπε χαρακτηριστικά: «Κι εμείς στηρίζουμε, από κοινού με τους Ευρωπαίους εταίρους μας, την Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά πάντως ειδικά στο χρέος, ο κ. Ζάιμπερτ επισήμανε ότι δεν γνωρίζει ολόκληρη τη δήλωση του Αμερικανού Προέδρου, ανέφερε ωστόσο ότι ο ίδιος έχει επανειλημμένα τονίσει τη θέση της γερμανικής κυβέρνησης, η οποία, όπως είπε, αποτελεί και θέση του Eurogroup και δεν υπάρχει κάτι νεότερο.



Ερωτηθείς σχετικά με τη συμφωνία ελληνικής και αμερικανικής πλευράς για την αναβάθμιση των μαχητικών αεροσκαφών F-16, ο κ. Ζάιμπερτ διευκρίνισε ότι ως γερμανική κυβέρνηση δεν έχει βεβαίως τίποτα να σχολιάσει σε ό,τι αφορά το πώς η ελληνική κυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις της στον τομέα της αμυντικής πολιτικής. iefimerida loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Οκτώβριος 18th, 2017 at 19:09 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.