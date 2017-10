Οκτώβριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Μπορεί, πλέον, να μπορούν να οδηγούν νόμιμα, αλλά για να αποκτήσουν ελευθερίες που εμείς θεωρούμε δεδομένες, μάλλον, έχουν ακόμα πολύ δρόμο μπροστά τους. Για πρώτη φορά στην ιστορία της Σαουδικής Αραβίας, με απόφαση και διάταγμα του βασιλιά Σαλμάν, δόθηκε άδεια στις γυναίκες να οδηγούν. Το νέο μέτρο που δικαιώνει και τις ακτιβιστικές δράσεις χρόνων (όπως αυτής της 25χρονης που μάχεται για να καταφέρει οι γυναίκες να μπορούν να κάνουν ποδήλατο ελεύθερα), θα μπει σε εφαρμογή από τον Ιούνιο του 2018 και ικανοποιεί ένα επιτακτικο αίτημα πολλών γυναικών, αρκετές από τις οποίες είχαν φυλακιστεί αψηφώντας την απαγόρευση. Αν και η νομιμοποίηση ελευθεριών που σε εμάς φαίνονται αυτονόητες, γίνεται με αργούς και βασανιστικούς ρυθμούς και τα πράγματα φαίνεται να εξελίσσονται αισιόδοξα (για παράδειγμα το 2015 απέκτησαν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι), δυστυχώς, η δημόσια συμπεριφορά τους ακόμα τίθεται υπό τον έλεγχο των ανδρών, ενώ τα δικαιώματα τους παραμένουν ακόμα αιώνες πίσω. Είναι θλιβερό πόσα δικαιώματα στερούνται οι γυναίκες ή δεν επιτρέπεται να κάνουν-ακόμα τουλάχιστον- παρά μόνο με αντρική συγκατάθεση. Να μερικά από αυτά. APimages Να πάρουν κοινωνικές αποφάσεις χωρίς αντρική συγκατάθεση Δεν μπορούν να παντρευτούν, να πάρουν διαζύγιο, να ταξιδέψουν, να ανοίξουν τραπεζικό λογαριασμό, να επιλέξουν θέση εργασίας χωρίς εγκεκριμένη αντρική συγκατάθεση, είτε του πατέρα, είτε του συζύγου, είτε του αδερφού, είτε ενός άντρα συγγενή αν οι προηγούμενοι εκλείπουν. Να κοινωνικοποιηθούν με άντρες Η πλεινότητα των δημόσιων κτιρίων, συμπεριλαμβανομένου των δημόσιων υπηρεσιών, των τραπεζών και των πανεπιστημίων, έχουν ξεχωριστές εισόδους για τα δύο φύλα. Επιπλέον, τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα πάρκα, τα εστιατόρια, οι παραλίες, οι πισίνες και οι χώροι διασκέδασης είναι επίσης χωρισμένα σε διαφορετικούς χώρους για τα δύο φύλα. Η παράνομη «μίξη» οδηγεί σε ποινικές διώξεις, με τις νομικές συνέπειες να είναι σαφώς πιο δριμείς για τις γυναίκες φυσικά.

Να εμφανιστούν δημοσίως χωρίς αμπάγια Η αμπάγια είναι το χαρακτηριστικό μακρύ, μαύρο ένδυμα τους, το οποίο -υποτίθεται ότι- προωθεί και προστατεύει τη γυναικεία σεμνότητα. Να αγωνιστούν σε αθλήματα Η Σαουδική Αραβία έστειλε για πρώτη φορά γυναίκες αθλήτριες σε Ολυμπιακούς Αγώνες το 2012, στο Λονδίνο (ο κλήρος τις χαρακτήρισε ως «πόρνες»). Οι γυναίκες βέβαια, συνοδεύοντας από άντρες και είχαν το κεφάλι τους καλυμμένο. Να ανοίξουν δική τους επιχείρηση με εκείνες ως βασικό ιδιοκτήτη Χρειάζονται τουλάχιστον δύο μάρτυρες άντρες που να μπορούν να πιστοποιήσουν το ήθος της (!) προκειμένου να μπορέσει να πάρει δάνειο ή άδεια. Να πάρουν την κηδεμονία των παιδιών τους μετά το διαζύγιο Για την ακρίβεια, άπαξ και το αγόρι συμπληρώσει το 7ο έτος της ηλικίας του και το κορίτσι, τα 9ο, δεν έχει δικαίωμα να τα μεγαλώνει άλλο.

Να δικαστούν ισότιμα με έναν άντρα Στο σαουδαραβικό νομοθετικό σύστημα, οι καταθέσεις των γυναικών δεν έχουν την ίδια δύναμη και αξιοπιστία με τις αντρικές. Να έχουν ίσο δικαίωμα στην κληρονομία Σύμφωνα με το νόμο της Σαρία, οι κόρες δικαιούνται τα μισά από αυτά που δικαιούνται οι γιοι μετά το θάνατο ενός γονιού. Σύμφωνα με στοιχεία από το cnn.com bovary

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 17th, 2017 at 22:01 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ, ΚΟΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.