Οκτώβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Είναι μια εντελώς πρωτότυπη και πεντανόστιμη σούπα ψαριών. Ακολουθήστε πιστά τη συνταγή, μη φοβάστε τα υλικά.



Υλικά 1 φιλέτο μπακαλιάρο, 1 φιλέτο σολωμό, 1 φιλέτο λαβράκι (παίρνει κάθε είδους ψάρι η συνταγή)

4 κουταλιές σούπας κρέμα γάλακτος

1 ποτήρι λευκό κρασί

1 καρότο

1 πράσο, μόνο το λευκό

1 κλωνάρι σέλινο

1 μεσαίο κρεμμύδι

20 γραμμάρια βούτυρο

Λίγο σαφράν -Κρόκο Κοζάνης, 6-9 κλωστές κρόκου

1 φύλλο δάφνης

Χοντρό αλάτι και πιπέρι Εκτέλεση

Γεμίστε μια κατσαρόλα με νερό, προσθέστε τα λαχανικά, το χοντρό αλάτι και το φύλλο δάφνης -Βάλτε το να βράσει για 15 λεπτά, να γίνει σαν σος

Σε κατσαρολάκι βάλτε το βούτυρο και ροδίστε μέσα το κρεμμύδι, ψιλοκομμένο, για 10 λεπτά

Προσθέστε το κρασί στο κρεμμύδι, αφήστε να αρωματίσει για 2 λεπτά

Προσθέστε τον κρόκο και την κρέμα γάλακτος -Χαμηλώστε τη φωτιά, αφήστε να βράσει για 10 λεπτά -Ρίξτε 2-3 κουταλιές από την σος λαχανικών

Βάλτε τα ψάρια, κομμένα σε κύβους, στο νερό με τα λαχανικά να βράσουν για 5 λεπτά

Προσθέστε στην κατσαρόλα τον κρόκο με την κρέμα, ανακατέψτε, δοκιμάστε για το αλάτι

Σερβίρετε πολύ καυτή τη σούπα με άφθονο πιπέρι! iefimerida loading…

