Οκτώβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Η άσκηση είναι άκρως σημαντική για την υγεία μας, ωστόσο, δεν είναι λίγοι εκείνοι που το παρακάνουν και γυμνάζονται ασταμάτητα. Αυτό που ξεχνούν είναι πως οι ημέρες ξεκούρασης είναι εξίσου σημαντικές. Δεν γίνεται αλλιώς μιας και το σώμα χρειάζεται χρόνο για να ανακάμψει μετά από μια έντονη δραστηριότητα. Ο personal trainer Ντι Γκαουτάμ μίλησε στο Popsugar και τόνισε τη σημασία των ημερών ανάπαυσης όταν γυμνάζεστε. «Οι ημέρες ξεκούρασης βοηθούν το σώμα να ανακάμψει. Εάν η απώλεια λίπους είναι στόχος σας, τότε μία ημέρα ξεκούρασης θα ξεκουράσει τους μύες σας και θα αποκαταστήσει την ενέργειά, βοηθώντας σας να γυμναστείτε σκληρότερα την επόμενη μέρα και να χάσετε λίπος πιο αποτελεσματικά», αναφέρει. Σε περίπτωση που «χτίζετε» μύες, οι ημέρες ανάπαυσης είναι απαραίτητες, καθώς τότε αυξάνονται πιο δυνατά.



Οταν δεν ξεκουράζεστε, «το σώμα σας αυξάνει την παραγωγή κορτιζόλης, της ορμόνης του στρες», δήλωσε ο Γκουτάμ. «Τα αυξημένα επίπεδά της οδηγούν σε συμπτώματα, όπως η κόπωση, η κατακράτηση υγρών, αλλά και η κακή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος», προσθέτει. Σύμφωνα με τον Γκουτάμ, δεν υπάρχει σχετικός «χρυσός» κανόνας, καθώς οι ημέρες ξεκούρασης έχουν να κάνουν με το επίπεδο της φυσικής κατάστασης αλλά και την προπόνηση που ακολουθείτε. «Ενας αρχάριος μπορεί να χρειαστεί δύο με τρεις ημέρες την εβδομάδα, ενώ ένας πιο έμπειρος αθλητής μία ημέρα», αναφέρει. Αυτό βέβαια, όπως υποστηρίζει, δεν σημαίνει πως ο αθλούμενος μπορεί να κάθεται όλη μέρα και να τρώει πρόχειρο φαγητό. Μπορεί να κάνει μία βόλτα ή γιόγκα.



Παράλληλα, αν κάνετε προπόνηση στα πόδια τη μία μέρα και την επόμενη γυμνάσετε άλλη μυική ομάδα, όπως τα χέρια, θεωρείται ημέρα ξεκούρασης, αλλά σίγουρα πρέπει να κρατήσετε μία ημέρα που να μην γυμναστείτε καθόλου. iefimerida loading…

