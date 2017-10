Οκτώβριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

…Οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα

Ο Σύλλογος Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών «ΕΛΠΙΔΑ» και ο Αντιπεριφερειάρχης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού Αντώνης Δασκαλόπουλος, στα πλαίσια της συνεργασίας Θεσμών, Φορέων και Πολιτών για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των κρατουμένων του Σωφρονιστικού Καταστήματος Γρεβενών, καλούν τα μέλη και τους φίλους της «ΕΛΠΙΔΑΣ» καθώς και τους πολίτες της περιοχής, να συμμετάσχουν στην προσπάθεια συγκέντρωσης υλικών αγαθών που χρειάζονται οι κρατούμενοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα.

Όσοι θέλουν, μπορούν να προσφέρουν είδη χειμερινής ένδυσης και υποδήματα σε καλή κατάσταση, είδη προσωπικής υγιεινής (οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες, κρέμες ξυρίσματος, ξυραφάκια, σαμπουάν, σαπούνια), απορρυπαντικά και τηλεκάρτες. Η συγκέντρωση των αγαθών θα πραγματοποιηθεί στην ιματιοθήκη του Συλλόγου «ΕΛΠΙΔΑ», Θ. Ζιάκα και Κύπρου γωνία, από 23 έως 27/10/2017 και από 30/10 έως 3/11/2017 και ώρες 10 π.μ. έως 2 μ.μ.



Πληροφορίες στα τηλ. 6974314140 και 6945364552.

