Οκτώβριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΠΟΙΟΙ ΕΥΝΟΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΣΑ ΕΤΗ Σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας παίρνουν δημόσιοι υπάλληλοι και ένστολοι που έπιασαν ως το 2012 ή και ως το 2015 τα απαιτούμενα για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος χρόνια ασφάλισης. Πιο ευνοημένοι από τις προϋποθέσεις είναι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας με ένσημα ως το 1992 και με 24,5 έτη ως και το 2014 γιατί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν χωρίς όριο ηλικίας εφόσον συμπληρώσουν έως 30,5 έτη υπηρεσίας. Ο απαιτούμενος χρόνος συνταξιοδότησης αυξάνεται στα 40 έτη όμως για όσους συμπληρώνουν τα 24,5 έτη ασφάλισης από 1/1/2015 και μετά είτε κατετάγησαν μέχρι το 1992 είτε από 1/1/1993 και μετά. Στα 24,5 έτη συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης σε τυχόν άλλους φορείς εκτός στρατιωτικής τους υπηρεσίας. Στα 24,5 έτη υπηρεσίας συνυπολογίζεται και η στρατιωτική τους θητεία (κατόπιν εξαγοράς). Στο συνολικό χρόνο εξόδου προσμετρώνται διπλά τα έτη σε μονάδες εκστρατείας (μάχιμη υπηρεσία), που μπορεί να είναι από 2 ως 5 χρόνια. Για τους στρατιωτικούς με 3 παιδιά το δικαίωμα συνταξιοδότησης κλειδώνει με 20 χρόνια υπηρεσίας ως το 2013 και με 24,5 έτη από το 2014 και μετά. Οσοι δεν έχουν τα 40 έτη βγαίνουν με αποστρατεία στη σύνταξη αφού κλείσουν το 60ό έτος. Υπάρχει όμως και η ψηφισμένη πρόβλεψη στο άρθρο 1 παρ. 7 του ν. 4336/2015 για έξοδο στο 58ο έτος για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, χωρίς όμως να εφαρμόζεται.

Οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ανάλογα με το πότε συμπληρώθηκαν 24,5 χρόνια διαμορφώνονται ως εξής: 1. Οσοι είχαν ασφάλιση πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν 24,5 έτη πραγματικής υπηρεσίας στο στράτευμα ή στα Σώματα Ασφαλείας το 2011 υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη μόλις συμπληρώσουν 26 έτη. 2. Οσοι κατετάγησαν πριν από το 1993 και συμπλήρωσαν ως το 2012 τα 24,5 έτη υποχρεωτικής υπηρεσίας στις Ενοπλες Δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας παίρνουν σύνταξη αρκεί να έχουν συνολικά ως 27,5 έτη. 3. Οσοι έχουν τα 24,5 έτη το 2013, θα πρέπει να συμπληρώνουν συνολικά 29 χρόνια για να συνταξιοδοτηθούν. 4. Οσοι συμπλήρωσαν 24,5 έτη το 2014 χρειάζονται 30,5 έτη στο σύνολο για να πάρουν σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας. 5. Οσοι συμπληρώνουν 24,5 έτη από 1/1/2015 και μετά, που είναι κυρίως οι νέοι μετά το 1993 στρατιωτικοί, συνταξιοδοτούνται με 40 χρόνια υπηρεσίας στην οποία υπολογίζονται τα χρόνια της Σχολής, η στρατιωτική θητεία (με εξαγορά) καθώς και τα διπλά έτη από την υπηρεσία τους σε μάχιμες μονάδες.

Για παράδειγμα: • Στρατιωτικός με 24,5 έτη το 2012 αποχωρεί με 27,5 έτη. Αν είχε 2 έτη σε μονάδα εκστρατείας, θα προσαυξήσει το σύνολο των ετών κατά 4. Αν είχε 5 χρόνια, τότε ο συνολικός χρόνος προσαυξάνεται κατά 10 έτη. Κώστας Κατίκος

