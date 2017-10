Οκτώβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Η καγκελάριος της Γερμανίας Αγγελα Μέρκελ δήλωσε σήμερα ότι οι αρνητικές επιδόσεις της Χριστιανοδημοκρατικής Ενωσης (CDU) στις εκλογές στην Κάτω Σαξωνία δεν αποδυναμώνει τη θέση του συντηρητικού μπλοκ.



Αυτά δήλωσε η Μέρκελ, εν όψει των τριμερών διαπραγματεύσεων για τον σχηματισμό ομοσπονδιακής κυβέρνησης συνασπισμού που ξεκινούν στις 28 Οκτωβρίου.



«Εμείς οι Χριστιανοδημοκράτες και συντηρητικοί προχωρούμε σε αυτές τις διερευνητικές συνομιλίες γνωρίζοντας ότι είμαστε η ισχυρότερη δύναμη μεταξύ των συμμετεχόντων και ότι θέλουμε να διαπραγματευθούμε ισότιμα με όλους, αλλά δεν βλέπω ότι το αποτέλεσμα των εκλογών στην Κάτω Σαξωνία μας αποδυναμώνει στο εγχείρημα αυτό», σχολίασε η Αγγελα Μέρκελ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Βερολίνο. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

