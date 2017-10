Οκτώβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Τα τελευταία χρόνια η βιομηχανία των πολυτελών αυτοκινήτων πατάει γκάζι, βλέποντας τα έσοδά της να αυξάνουν θεαματικά. Τα τελευταία πέντε χρόνια, οι πέντε εταιρείες που πωλούν τα αυτοκίνητά τους με τιμές που ξεκινούν από 200.000 ευρώ -οι Bentley Motors Ltd., Ferrari NV, Automobili Lamborghini Spa, McLaren Automotive και η Rolls-Royce Motor Cars κατάφεραν να αυξήσουν τις ετήσιες πωλήσεις των αυτοκίνητων τους κατά 51%. Πέρυσι, 30.000 τέτοια αυτοκίνητα βρήκαν από τις αντιπροσωπείες με προορισμό τους δρόμους του πλανήτη.



Την ίδια περίοδο, η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία στο σύνολό της απέτυχε να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό, ενισχυόμενη μόνο κατά 23%. Το μεγαλύτερο μερίδιο αυτού του boom οφείλεται στην McLaren, η οποία από τα μερικές εκατοντάδες αυτοκίνητα που πουλούσε το 2011, το 2016 πούλησε 3.286 αυτοκίνητα, όσα περίπου η Lamborghini. Όμως και οι Ferrari και Lamborghini έχουν αυξήσει την παραγωγή τους. Την ώρα που η Volkswagen βυθιζόταν στο σκάνδαλο με τα diesel αυτοκίνητά της, αθόρυβα υπερδιπλασίαζε τον αριθμό των Lamborghini που έβγαιναν από το εργοστάσιό της κοντά στην Μπολόνια. Σε έκρηξη πωλήσεων προχωρούσε και η Ferrari ανατίνάζοντας το αυτοεπιβαλλόμενο ανώτατο όριο των 7.000 οχημάτων, εν μέρει για να καταπραΰνει τους επενδυτές από την αρχική δημόσια προσφορά της τον Οκτώβριο του 2015.



Πίσω από αυτά τα νούμερα, υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα εξήγηση: ο κόσμος έχει πολύ περισσότερους πλούσιους ανθρώπους σε σύγκριση με πέντε χρόνια πριν. Σήμερα υπάρχουν 226.450 άτομα με αποθέματα υψηλότερα από 30 εκατ. δολάρια, 21% περισσότεροι σε σχέση με το 2012. Σύμφωνα με την έρευνα Global Wealth 2017 της ελβετικής εταιρείας Boston Consulting Group (BCG) που δημοσιεύθηκε στις αρχές του καλοκαιριού, ο αριθμός των εκατομμυριούχων, παγκοσμίως, αυξήθηκε το 2015 κατά 8%, φτάνουν δηλαδή σε απόλυτους αριθμούς τα 18 εκατομμύρια και κατέχουν το 45% του παγκόσμιου πλούτου, δηλαδή 166,5 τρισ. δολάρια. Με αυτά τα δεδομένα, είναι σχεδόν περίεργο που τα brands της χλιδής δεν πουλούν ακόμη περισσότερα οχήματα: Για έναν δισεκατομμυριούχο, το να αγοράζει ένα αυτοκίνητο αξίας 200.000 δολαρίων -ας πούμε μια Ferrari California του 2017- μαθηματικά αντιστοιχεί στο να αγοράζει ένα μέσο νοικοκυριό ένα μπουκάλι μαρτίνι αξίας 19 δολαρίων: υπερβολή μεν, αλλά όχι και κάτι για το οποίο θα μετανιώνεις σε όλη σου τη ζωή. Πρώτη μεταξύ των πρώτων είναι η Bentley, η οποία μπήκε στην αγορά των SUV χάρη στο Bentayga της. To 2016 την πρώτη χρονιά του λανσαρίσματός του, η εταιρεία πούλησε τα διπλάσια αυτοκίνητα σε σχέση με εκείνα που σκόπευε. Τώρα ασφαλώς η Ferrari, η Lamborghini και η Rolls-Royce τρέχουν να την προφτάσουν. Και οι τρεις τους έχουν υποσχεθεί τα επόμενα χρόνια να αποκαλύψουν «χρηστικά» οχήματα, παρόλο που δεν τα αποκαλούν έτσι.

