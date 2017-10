Οκτώβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Την πρόθεσή τους να βάλουν τέλος στην κυκλοφορία βενζινοκίνητων οχημάτων στο Παρίσι μέχρι το 2030 και στην κυκλοφορία οχημάτων ντίζελ το 2024 ανακοίνωσαν οι δημοτικές αρχές. Στόχος να γίνει το Παρίσι «μια πόλη με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα», χωρίς ωστόσο να απαγορεύσουν την κίνηση των οχημάτων.



Οι δημοτικές αρχές αυτής της μητρόπολης, στην οποία ζουν περισσότεροι από δύο εκατομμύρια άνθρωποι, διευκρίνισαν πάντως ότι πρόκειται για έναν στόχο και δεν εξετάζουν την επιβολή κάποιας «απαγόρευσης». Η πρωτεύουσα με δήμαρχο τη σοσιαλίστρια Αν Ινταλγκό θα προηγηθεί έτσι του στόχου της γαλλικής κυβέρνησης, η οποία ανακοίνωσε τον Ιούλιο ότι το 2040 θα σταματήσει η πώληση οχημάτων βενζίνης και ντίζελ. «Αν θέλουμε να επιτευχθεί ο στόχος, αυτό σημαίνει ότι η έξοδος από το ντίζελ και τη βενζίνη θα συμβεί πολλά χρόνια νωρίτερα στις αστικές ζώνες και ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις», διευκρινίζει η δημαρχία στην ανακοίνωσή της.



«Η ιδέα είναι να σχεδιάσουμε μακροπρόθεσμα το τέλος των θερμικών οχημάτων, άρα και των ορυκτών πηγών ενέργειας με ορίζοντα το 2030. Πρόκειται για μια στρατηγική που έχει στόχο μια πόλη με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα», εξήγησε στο τηλεοπτικό δίκτυο franceinfo ο Κριστόφ Ναζντοβσκί, δημοτικός σύμβουλος που έχει εκλεγεί με το ψηφοδέλτιο των οικολόγων και είναι αρμόδιος για τις Μεταφορές. «Είναι απολύτως εφικτό, αριθμός κατασκευαστών αυτοκινήτων ανακοίνωσαν το τέλος του ντίζελ και στρέφονται αποφασιστικά προς τους ηλεκτρικούς κινητήρες. Ο τομέας των μεταφορών είναι ένας από τους κύριους τομείς που εκπέμπουν αέρια που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου», διαβεβαίωσε. «Η πόλη του Παρισιού επιθυμεί να πρωτοπορήσει, επειδή ο χρόνος πιέζει», πρόσθεσε υπογραμμίζοντας πως άλλες χώρες, όπως η Ινδία, έχουν ήδη ανακοινώσει το τέλος των θερμικών οχημάτων μέχρι το 2030. «Ο στόχος αυτός σε καμιά περίπτωση δεν διατυπώνεται ως μια «απαγόρευση» με ορίζοντα το 2030, αλλά ως μια πορεία που φαίνεται αξιόπιστη και εφικτή», διαβεβαιώνει η πόλη του Παρισιού. newsbeast loading…

