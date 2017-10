Οκτώβριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αιμοδοσία από τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ν. Γρεβενών «Δώρο Ζωής»



Ο Σύλλογος Αιμοδοτών Γρεβενών «Δώρο ζωής», πραγματοποιεί την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου, αιμοδοσία στην Κεντρική πλατεία Γρεβενών, από την κινητή μονάδα αιμοδοσίας του Συλλόγου. Η αιμοληψία θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών, από τις 8:00 π.μ. μέχρι τις 14:00. Γνωρίζοντας ότι το αίμα που κυκλοφορεί στον οργανισμό μας , αναπαράγεται διαρκώς και ότι η πράξη της αιμοδοσίας , όχι μόνο είναι ανώδυνη και ακίνδυνη αλλά και ωφέλιμη, τότε μπορούμε να καταλάβουμε πόσο πολύτιμη και εφικτή είναι η προσφορά σας προς αυτόν που έχει ανάγκη. Η αιμοδοσία είναι μια πράξη αγάπης και ανθρωπιάς και ταυτόχρονα μια πρόνοια για το άγνωστο μέλλον. Η αιμοδοσία διαρκεί μόνο 10 λεπτά. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ν.Γρεβενών

«Δώρο Ζωής»

