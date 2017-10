Οκτώβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

Πως μπορείτε να αλλάξετε τη σχέση ενός παιδιού με το φαγητό χωρίς να το «πληγώσετε» συναισθηματικά; Πολλά παιδιά είναι «αφράτα» ή και «παχουλούτσικα». Και ενώ αυτό μπορεί να φαίνεται γλυκούλι όσο ακόμα είναι νήπια, αν, μεγαλώνοντας, οι διατροφικές τους συνήθειες δεν είναι υγιεινές μπορεί πολύ εύκολα να μεταβούν στην κατηγορία «υπέρβαρα» και μετά από λίγο, πιθανώς και «παχύσαρκα».

Σύμφωνα με νέα διεθνή επιστημονική μελέτη, που βγήκε πριν από λίγες ημέρες στο φως της δημοσιότητας, η Ελλάδα έχει τη μεγαλύτερη αναλογία παχύσαρκων αγοριών στην Ευρώπη (16,7% του πληθυσμού). Τι μπορείτε να κάνετε αν βλέπετε ότι το παιδί σας αρχίζει να οδεύει επικίνδυνα προς το αποτελέσει μέρος του ποσοστού και ποιος είναι ο σωστός τρόπος τα αποτρέψετε να ξεπεράσουν το όριο χωρίς να το «τραυματίσετε»;



Δυστυχώς πολλοί γονείς για να πείσουν τα παιδιά τους να μην τρώνε (κάτι στο οποίο, τις περισσότερες φορές, είναι αποτέλεσμα δικών τους πρακτικών) πέφτουν στην παγίδα να χρησιμοποιούν καθόλου ευαίσθητους και φιλικούς προς την ψυχολογία ενός παιδιού τρόπους ή αυταρχικές προστακτικές οι οποίες σπάνια έχουν θετικά αποτελέσματα. Αρνητικά σχόλια για το βάρος τους, εκφράσεις όπως «είσαι χοντρός/ή» ή επιθετικά «μη τρως άλλο, θα παχύνεις» είναι ο σίγουρος και πιο σύντομος δρόμος για να αποκτήσουν θέματα με την εικόνα τους και, μάλλον, ο λιγοτερο πειστικός για να τα κάνετε να αποχωριστούν το φαγητό. Tα παιδιά επηρεάζονται βαθιά (και πολλές φορές ανεπανόρθωτα) από τα μηνύματα που λαμβάνουν από τους γονείς τους. Έτσι, όταν ένα παιδί ακούει ευθαρσώς ότι έχει παχύνει, ότι είναι χοντρό και ότι πρέπει να αδυνατίσει, καταλαβαίνει πως κάτι δεν πάει καλά με τον εαυτό του. Όταν ακούν ότι το σώμα τους δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι, αλλά δεν ξέρουν πως να το ανατρέψουν αυτό, μπερδεύονται και αποθαρρύνονται.



Σε καμία περίπτωση δεν επιδοκιμάζουμε να είστε ανεκτικοί με το επιπλέον βάρος (η παιδική παχυσαρκία είναι σοβαρό και δύσκολα αντιμετωπίσιμο σαν πρόβλημα αν «εγκατασταθεί»). Χρειάζονται όμως πιο μειλίχιοι τρόποι για να πείσετε ένα παιδί να αλλάξει τη σχέση ή την εξάρτηση του από το φαγητό, κόβοντας «κακές» διατροφικές συνήθειες και υιοθετώντας πιο υγιεινές. Αρχικά, αντί να εστιάσετε στο βάρος του, επικεντρωθείτε στην υγεία του. Μιλήστε του για τη σημασία του να βάζει στον οργανισμό του υγιεινές τροφές. Εξηγήστε του ότι αυτές είναι που του δίνουν ενέργεια να παίζει, να τρέχει, να αθλείται σε αντίθεση με τα γλυκά ή τα πολύ αλμυρά σνακ που είναι ωραία γευτικά, αλλά, μετά από λίγο, το κάνουν να νυστάζει. Διευκρινήστε του πόσο σημαντικό είναι να ξεκινάει το φαγητό μόνο όταν νιώθει ότι πραγματικά πεινάει και να το σταματάει πριν νιώσει ότι το στομάχι του θα εκραγεί. Επιπλέον, αντί να το πιέζετε να αθληθεί προκειμένου να ρίξει βάρος, είναι προτιμότερο να του αναλύσετε το ανθρώπινο μυικό σύστημα και πως το σώμα είναι φτιαγμένο για να κινείται. Δώστε του να καταλάβει πόσο όμορφα και γεμάτο ενέργεια μπορεί να νιώσει μετά τη γυμναστική. Και φυσικά ενθαρρύνετε το δινοντας εσείς πρώτη, μαζί με τον πατέρα του, το καλό παράδειγμα, οργανώνοντας οικογενειακές δραστηριότητες, όπως π.χ. κάποια βόλτα στο βουνό ή στην παραλία. Όσον αφορά τη διατροφή του, θα χρειαστεί να πάρετε πάνω σας τις διατροφικές του επιλογές και να φροντίσετε τα εξής: 1. Τρώει πρωινό. Πλήρες πρωινό που θα το κρατήσει για 2-3 ώρες δίνοντας του την απαιτούμενη ενέργεια και τα βασικά θρεπτικά συστατικά. 2. Να τρώει ένα υγιεινό κολατσιό στο σχολείο. Πάρτε ιδέες από εδώ και από εδώ. 3. Τα κυρίως γεύματά του να είναι πλήρη. Με άλλα λόγια να περιέχουν και πρωτεΐνη (ψάρι, κοτόπουλο, μοσχάρι, χοιρινό) και υδατάνθρακες (ψωμί, ζυμαρικά, όσπρια, λαδερά) και καλά λιπαρά (κυρίως ελαιόλαδο). 4. Μειώσετε τη συχνότητα που τρώτε έξω ή απ’ έξω, καθώς και τα σνακ που βάζετε μέσα στο σπίτι σας. 5. Περιορίσετε την ώρα που περνάει μπροστά στην οθόνη της τηλεόρασης ή του υπολογιστή, αν την έχει συνδέσει με την κατανάλωση λιπαρών λιχουδιών. Εναλλακτικά, κόψτε του ένα φρούτο αν θέλει να μασουλήσει κάτι. 6. Πίνει αρκετό νερό. Και όχι συσκευασμένους χυμούς ή αναψυκτικά. bovary loading…

