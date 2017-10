Οκτώβριος 17th, 2017 by Σταματίνα

«Αυθαίρετη και προδήλως παράλογη» χαρακτήρισε σήμερα το ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων την καταδίκη του ηγέτη της ρωσικής αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι το 2014 με την κατηγορία της απάτης.



Το δικαστήριο διέταξε μάλιστα τη Μόσχα να καταβάλει στον πολιτικό αντίπαλο του ρώσου προέδρου χρηματική αποζημίωση. «Κερδίσαμε. Ευχαριστούμε όλους για τη στήριξη», έγραψε στο Twitter λίγο αργότερα ο Ναβάλνι, ο οποίος αγωνίζεται εναντίον της διαφθοράς της ρωσικής ελίτ. Ο Ναβάλντι αναμένεται να διεκδικήσει το προεδρικό αξίωμα στην εκλογές του Μαρτίου, παρότι ο Βλαντιμίρ Πούτι είναι το μεγάλο φαβορί για να διεκδικήσει και να πάρει για τέταρτη φορά το προεδρικό χρίσμα.



«Αποδείξαμε ότι η υπόθεση ήταν κατασκευασμένη και ότι αυτά τα άσχημα καραγκιοζιλίκια στο δικαστήριο το 2014 δεν έχουν καμία σχέση με δίκαιη δίκη», έγραψε ακόμη στην ιστοσελίδα του, μετά την ανακοίνωση της απόφασης. Παρά την αθώωσή του, επισημαίνει το πρακτορείο Reuters, μια άλλη δικαστική καταδίκη για διαφορετική υπόθεση -για την οποία ο Ναβάλνι λέει πως ήταν πολιτικά υποκινούμενη- μπορεί να του στοιχίσει τη διεκδίκηση της προεδρίας. iefimerida loading…

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 17th, 2017 at 20:03 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.