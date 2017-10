Οκτώβριος 17th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το απόγευμα της Δευτέρας 16 Οκτωβρίου 2017, τελέστηκε από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδ, ο Αγιασμός όλων των δραστηριοτήτων του πνευματικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Γρεβενών για τη νέα χρονιά, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό της Ευαγγελιστρίας.



Ο Σεβασμιώτατος, ευχήθηκε σε όλους καλή και καρποφόρα πνευματική χρονιά και τόνισε την ανάγκη να μένουμε πάντοτε ενωμένοι, μέσα στην Εκκλησία, διατηρώντας την ενότητα της Πίστεως και επιδιώκοντας την Κοινωνία και Χάρη του Αγίου Πνεύματος.

This entry was posted on Τρίτη, Οκτώβριος 17th, 2017 at 13:35 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.