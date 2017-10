Οκτώβριος 16th, 2017 by Σταματίνα

Τις τελευταίες ημέρες έχει εμφανιστεί μία νέα ψηφιακή απάτη με στόχο να υποκλέψει κωδικούς για το Apple ID άρα και πληροφορίες των κατόχων των συσκευών. Η νέα απάτη εμφανίζεται σε διάφορες εφαρμογές που δείχνουν ένα πεδίο καταχώρησης κωδικού που μοιάζει ακριβώς όπως η κανονική φόρμα της Apple. Σε αυτή την περίπτωση η φόρμα μοιάζει αρκετά αληθινή και πολλοί χρήστες βάζουν κανονικά τον κωδικό τους δίνοντας πρόσβαση στους απατεώνες στις πληροφορίες τους.



Από την στιγμή λοιπόν που κάποιος αποκτήσει πρόσβαση στο Apple ID αποκτά πρόσβαση σε ότι είναι αποθηκευμένο στο τηλέφωνο. Μεταξύ άλλων κωδικούς, μηνύματα, φωτογραφίες και άλλα. Ωστόσο ένας απλός τρόπος να εξακριβωθεί η απάτη είναι ο εξής: Αν κάποια στιγμή ζητηθεί η καταχώρηση κωδικού τότε ο χρήστης θα πρέπει να πατήσει το home button. Αν η φόρμα καταχώρησης κωδικού προέρχεται από μια επικίνδυνη εφαρμογή τότε θα εξαφανιστεί, αν είναι πραγματική τότε θα παραμείνει στην οθόνη.



Όπως αναφέρει ο Felix Krause ιδρυτής τoυ Fastlane ένα open source εργαλείο για προγραμματιστές iOS και Android ένας βασικός τρόπος με τον οποίο μπορεί κάποιος να ασφαλίσει το τηλέφωνο του είναι η διπλή ταυτοποίηση, η οποία μειώνει σημαντικά την αξία της κλοπής του κωδικού χρήστη. Η διπλή ταυτοποίηση σημαίνει ότι για να αποκτήσει κάποιος πρόσβαση στα στοιχεία του λογαριασμού θα πρέπει να έχει πρόσβαση και στην συσκευή. newsbeast loading…

